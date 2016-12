6 hlavních trendů v automobilovém průmyslu

Bílé labutě na rok 2017

Na přelomu roku se zpravidla na trzích hodně straší. Vyjmenovávají se ekonomické a politické hrozby a pozitivní predikce se označují za přehnaně optimistické. Šli jsme na to jinak a zeptali jsme se českých odborníků nejen ze světa financí, co by je v roce 2017 naopak potěšilo.