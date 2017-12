Lidé dostávají část dávek v poukázkách. Je to nevýhodné, zuří

Lidé, kteří pobírají příspěvek na živobytí přes půl roku, dostávají část dávky v poukázkách. Změnu do novely o hmotné nouzi prosadili poslanci. Nezaměstnaní kvůli nim ale zuří. Nemohou například nakupovat v akci, nebo musí jezdit na nákup do větších měst.

Poukázky se dají využít na nákup potravin, základních hygienických prostředků, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb a oděvů. Není možné za ně pořídit alkohol a cigarety. V poukázkách lidé dostávají 35 až 65 procent dávky. Úřad práce s nimi předává i seznam obchodů, které je přijímají.

"ÚP ČR odebírá typizované poukázky od tří dodavatelů poukázek, tak, aby bylo zajištěno, že osoby v hmotné nouzi jimi budou moci zaplatit ve většině prodejen, bez ohledu na velikost obce," popsala Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR.

Někteří lidé si ale stěžují, že jim nový systém "způsobuje problémy". Paní Lenka se stará o postiženého syna a nový způsob se jí zdá velmi nevýhodný. "Vždy jsem si vzala letáky a hledala, kde jsou akce. Snažím se šetřit každou korunu. Nemůžu už ale jít například do prodejny Billa, když má zrovna něco levnějšího. Jsem nucena zaplatit víc," popsala TN.cz Lenka. "Ty poukázky berou hlavně malé prodejny a obchody Vietnamců, které ale mají u jídla přirážky," dodala.

"Poukázky jsou v různých nominálních hodnotách 20, 25, 30, 50, 100, 200 a 500 Kč," popsala mluvčí úřadu práce. Lenka ale měla k dispozici stravenky v hodnotě sto korun. "Taky mi moc vadí, že mi na ně vrátí jen pět korun. Když mám nákup za 240 korun, dám jim dvě poukázky po stovce. Ale 40 korun musím doplatit. Když to vychází na třeba 190, nutí mě to vzít něco za pět korun, abych nemusela doplácet a o část poukázky nepřišla," popsala.



Ze situace je zoufalá i Lucie z Litoměřicka. "Přišla jsem do jídelny, ve které podle seznamu poukázka platit měla, ale nevzali mi ji!" napsala redakci TN.cz. Aby dostatečně nakoupila, musí jet ze do Litoměřic, kde poukázky berou. "Projedu tak peníze za cestu," vysvětlila.

Kvůli péči o nezletilou dceru se obává, že budou mít velké finanční problémy. "Nevezmou mi je ve školní jídelně, poukázkou nezaplatím ani její cestu do školy," dodala. "Všichni jsme tady z toho na prášky," potvrdila matka Lucie, podle které si na poukázky stěžují i další lidé z jejího okolí.

Podobný názor má i žena z Ostravska. "Mě osobně to štve, jelikož nevidím v tom nic pozitivního. Stravenky jsem vyměnila za peníze. Pokud bych si je nechala, jsou do drahých obchodů. Doufala jsem, že by se to týkalo lidí, co si radši koupí alkohol a zahrají automaty. Já jsem na rodičáku s dvouletým prckem, tudíž práci neseženu. Ať to dávají těm, co celý život o práci nezavadí!" popsala žena.

Že musí lidé z malých vesnic kvůli nákupu cestovat, vyplývá i z informací, které redakci TN.cz předala tisková mluvčí Úřadu práce. Například lidé z obce Bořetice na Břeclavsku mohou nakoupit pouze v prodejně s názvem Potraviny Enapo, která ale není jedinou prodejnou v Bořeticích. Bořetice totiž podle mluvčí spadají pod 12 kilometrů vzdálené Hustopeče, kde už je výběr podstatně větší.

Pokud by lidé z Bořetic tedy potřebovali zajít například do lékárny, aby zaplatili poukázkou, musí ujet 12 kilometrů. Bližší lékárna je pro ně ve čtyři kilometry vzdálené obci Kobylí, ve které ale poukázky neberou.

Úřad práce má v případě problémů s poukázkami omezené možnosti. "Pokud jde o případné problémy - ÚP ČR v tomto ohledu postupuje podle platné legislativy, nemá kompetence k tomu, aby kontroloval obchodní partnery dodavatelů poukázek nebo přímo pracovníky v těchto prodejnách. Dodavatelé poukázek jsou vázáni k pravidelné aktualizaci partnerské sítě a k jejímu rozšiřování," vysvětlila mluvčí.