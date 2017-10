V Číně začne 19. kongres komunistické strany (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Tento týden bude patřit politickým událostem. V Číně začne 19. kongres čínské komunistické strany. Vládnoucí prezident Si Ťin-pching si pozici lídra zřejmě udrží, otázkou však je, jak silná tato pozice bude a jaký bude nový vládní program. Evropská rada se bude zabývat problematikou obrany, migrace, ale i Brexitu, kde jednání zatím příliš nepokročila. Z dat nás čeká americká průmyslová výroba a německý ZEW index. Obě statistiky by si měly polepšit. Na domácí půdě bude zveřejněn vývoj běžného účtu platební bilance a ceny průmyslových výrobců.

Německý ZEW index se vyšplhá na další historické maximum

Americká průmyslová produkce by se v září měla vzpamatovat ze škod, které na ní napáchal hurikán Harvey. Po srpnovém propadu o 0,9 % m/m by průmysl měl přidat 0,2 % m/m. O jednu desetinu lépe než minulý měsíc by mělo dopadnout i zářijové využití kapacit (76,2 %).

Důvěra investorů v německou ekonomiku měřená indikátorem ZEW ukáže na další zlepšení sentimentu. Hodnocení současné situace se podle ekonomů SG vyhoupne na 89,5 bodu, což by byla historicky nejvyšší hodnota. Prostor pro zlepšení má i složka výhledu za šest měsíců, která zatím za ostatními indikátory důvěry pokulhávala. Dobrá ekonomická kondice slibuje zvyšování ZEW indexu i v dalších měsících.

V Číně začne ve středu 19. kongres čínské komunistické strany. Ten bude trvat zhruba týden. Vládnoucí prezident Si Ťin-pching si svoji pozici zřejmě udrží, otázkou je, kolik moci se mu po změnách ve vedení podaří zkonsolidovat. Pozornost se pak bude upínat na detaily ohledně dalšího směru vládní politiky. Díky solidnímu růstu zahraniční poptávky dosáhne dynamika čínského HDP v letošním roce podle ekonomů SG 6,8 %. V roce 2018 však zpomalí na 6,2 %, v roce 2019 pak na 5,4 %. Z tohoto úhlu pohledu by bylo dobrým signálem, pokud by nadcházející kongres schválil střednědobý růstový cíl HDP pod úrovní 6,5 %. Znamenalo by to, že vláda chce plánované ekonomické reformy urychlit.

Evropští lídři budou tento týden diskutovat otázky obrany a migrace. Pokud jde o migraci, Evropská rada pravděpodobně přijme nová opatření na posílení vnějších hranic EU, diskutovat bude zřejmě i Společný evropský azylový systém. Na přetřes přijdou i otázky Brexitu a zatím nedostatečného pokroku ve vyjednáváních.

Prodeje stávajících nemovitostí ve Spojených státech dosáhly svého vrcholu na úrovni 5,7 milionů anualizovaně v březnu. Od té doby postupně klesaly. Výjimkou nebude ani září, kdy se podle ekonomů SG sníží o 2,0 % m/m.

Euro se vrátilo ke kormidlu

Společná evropská měna si minulý týden vůči dolaru polepšila o necelé jedno procento, když posílila z 1,750 USD/EUR na 1,850 USD/EUR. Euru prospělo zveřejnění německého srpnového průmyslu, který výrazně překonal očekávání. Dolaru naopak pokazil náladu zápis z posledního zasedání FOMC, na němž někteří centrální bankéři vyjádřili své pochyby ohledně dalšího inflačního vývoje. Několik členů FOMC dokonce vyjádřilo názor, že by se se zvýšením sazeb mělo počkat, dokud se nepotvrdí, že letošní nízká inflace není trvalého charakteru. Páteční inflační data ve Spojených státech k rozluštění tohoto rébusu příliš nepřispěla, když inflace o jednu desetinu zaostala za očekáváními.

Český srpnový běžný účet skončí v deficitu

Ceny českých průmyslových výrobců se podle našeho odhadu v září zvýšily o 0,3 % m/m. V meziročním vyjádření jejich dynamika zrychlila ze srpnových 1,3 % na 1,4 % y/y. Za tímto vývojem stály ceny na světových komoditních trzích, především ropy. Ta se v září vyšplhala na průměrných 55,5 dolarů za barel, zatímco v srpnu se obchodovala v průměru za necelých 52 dolarů. Vzhledem k vývoji cen ropy na světových trzích budou ceny průmyslových výrobců pravděpodobně stoupat i nadále.

Vývoj na světových komoditních trzích bude společně s letními celozávodními dovolenými jedním z důvodů, proč český běžný účet zůstane v srpnu v červených číslech. Náš odhad počítá s deficitem 5,2 mld. CZK. Svoji roli pravděpodobně sehrály i výplaty dividend, kterých v letošním roce ještě mnoho vyplaceno nebylo. Jejich vyplácení tak bude pravděpodobně pokračovat i v září, kdy firmy mohly využít silnější koruny. Za celý letošní rok by měl běžný účet dosáhnout přebytku 43 mld. CZK.

V Polsku bude zveřejněna pravidelná měsíční dávka dat z trhu práce. Hrubé mzdy by měly v září stoupnout o 6,7 % y/y. Září je však posledním měsícem, než vstoupí v platnost zákon o snížení věku odchodu do důchodu (60 let pro ženy a 65 let pro muže). Firmy se mohou zaměstnance snažit prostřednictvím vyšších mezd přesvědčit, aby do důchodu neodcházeli. Riziko pro náš odhad mezd je tedy ve směru nahoru.

Růst polské průmyslové produkce zřejmě zpomalí ze srpnových 8,8 % y/y na 5,4 % y/y. I tak se ale bude jednat o velmi slušný výsledek, neboť zářijový indikátor bude zatížen vysokou srovnávací základnou a nižším počtem pracovních dní. Excelentní výsledek by měla vykázat polská stavební výroba (+22,4 % y/y). Maloobchodní tržby podle ekonomů SG stoupnou o 7,6 % y/y. Vzhledem k tomu, že v Q4 17 začne vyprchávat efekt programu na podporu rodin s dětmi 500+, růst maloobchodních prodejů v následujících měsících zřejmě zpomalí.

Dobrá data z české ekonomiky korunu k výraznějšímu posílení nepřesvědčila

Z reálné ekonomiky přicházela minulý týden příznivá data. Na výraznější posílení kurzu koruny vůči euru to ale nestačilo. Domácí měna se celý týden pohybovala převážně v pásmu 25,82-25,90 CZK/EUR.

Zářijové spotřebitelské ceny ukázaly, že inflační tlaky v domácí ekonomice sílí. Inflace se v meziročním vyjádření posunula ze srpnových 2,5 % na 2,7 % a odpovídala tak prognóze ČNB. Dobré zprávy přicházely i z trhu práce. Podíl nezaměstnaných osob v září klesl na 3,8 %, a vyrovnal tak historické minimum z května a června 2008. Obrázek ještě vylepšil rekordní počet volných pracovních míst. Očekávání předčila i srpnová průmyslová výroba, když dosáhla meziročního růstu 5,8 % y/y. V podzimních měsících by měl český průmysl na obrátkách nabrat ještě více. Naznačuje to nejen konec celozávodních dovolených, ale i předstihové indikátory. Lépe, než jsme čekali, dopadla v srpnu i stavební výroba. Ta přidala meziročně 1,9 %, zatímco náš odhad počítal s růstem pouze o 0,3 %. Domácí stavební výrobu však stále brzdí inženýrské stavitelství. I tomu by se však díky vyššímu čerpání peněz z fondů EU mělo blýskat na lepší časy.

Navzdory dobrým datům kurz koruny nijak zásadně neposílil. Nepřesvědčilo ho ani jestřábí vystoupení člena bankovní rady Vojtěch Bendy. Ten prohlásil, že by ekonomice prospělo zvýšení úrokových sazeb o 50–75 bb ještě v letošním roce. Podle našeho očekávání však centrální banka zvýší úrokové sazby do konce roku už jenom jednou a to o 25 bp. Příští rok bude muset k tomuto kroku podle našeho odhadu přistoupit celkem třikrát.

Ostatní regionální měny z minulého týdne vytěžily více. Polský zlotý i maďarský forint posílily zhruba o 1,3 %. Polský zlotý se posunul z 4,310 na 4,250 PLN/EUR, maďarský forint pak z 312,0 HUF/EUR na 308,0.