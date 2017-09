Byty v ČR zdražují. Prodejní ceny meziročně narostly o 10,7 procenta

Prodejní ceny bytů v Praze a v krajských městech ČR vzrostly ve 2. čtvrtletí letošního roku meziročně o 10,7 procenta na 49 800 korun za metr čtvereční. Nejdražší byla Praha s průměrnou cenou 65 700 Kč, naopak v nejlevnějším Ústí nad Labem to bylo 11.800 Kč. Vyplývá to z údajů portálu CenovaMapa.org, které zveřejnila poradenská společnost Deloitte. Portál zpracovává informace o skutečných prodejních cenách přímo z kupních smluv evidovaných v katastru nemovitostí.



Po Praze byly ve druhém čtvrtletí nejdražší byty v Brně, kde dosahovaly necelých 80 procent cenové úrovně hlavního města. Následoval Středočeský kraj, ve kterém jsou údaje vypočítány jako průměr za okresy Benešov, Beroun, Kladno, Mladá Boleslav, Praha - východ a Praha - západ. Naopak po Ústí nad Labem byly nejlevnější byty v Ostravě a Karlových Varech.



Ceny meziročně vzrostly ve 13 krajích ze 14, pouze v Karlových Varech klesly o 3,8 procenta. Naopak nejvíce byty zdražily v Jihlavě a Českých Budějovicích, a to zhruba o pětinu. V porovnání s průměrem roku 2014 byly v letošním druhém čtvrtletí ceny bytů v Česku vyšší o 30 procent.



Celkem se za druhé čtvrtletí prodalo zhruba 6700 bytů za 21,2 miliardy Kč. Počet vzrostl o pět procent, hodnota o 14 procent. Téměř dvě třetiny celkového objemu připadaly na Prahu, následovaly Brno, Olomouc a Plzeň.



Nejdražší byly byty v developerských projektech, kde v průměru vyšel metr čtvereční na 59.400 korun, naopak nejlevnější v panelových domech s průměrnou cenou 39.100 Kč. Ceny v panelových domech ovšem vzrostly meziročně nejvíce, o 15 procent. Naopak v developerských projektech o tři procenta.



V hlavním městě je nejdražší Praha 1 s průměrnou cenou 122 200 korun za metr čtvereční. Centrum Prahy je tak zhruba desetkrát dražší než Ústí nad Labem. Naopak nejlevnější je v metropoli městská část Praha 9, kde stojí metr čtvereční v průměru 56 100 korun. V Praze vzrostly ceny meziročně o devět procent.

Poznámka: Ve Středočeském kraji jsou údaje vypočítány jako průměr za okresy Benešov, Beroun, Kladno, Mladá Boleslav, Praha - východ a Praha - západ.