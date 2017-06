Předseda rozpočtového výboru se postavil ČNB, bojuje za mladé žadatele o hypotéku

Plénum poslanecké sněmovny by dnes mělo v druhém čtení řešit novelu zákona o České národní bance. Z realitního trhu zaznívá, že pokud projde, bude znamenat de facto zastavení hypotečního trhu pro lidi s běžnými příjmy. Natolik se mají zpřísnit podmínky. Vlivný sociálně demokratický poslanec, předseda rozpočtového výboru to chce změnit.

Předseda rozpočtového výboru Sněmovny Václav Votava (ČSSD) bude na dnešním jednání dolní komory parlamentu navrhovat, aby z novely zákona o České národní bance zmizela některá kritéria pro posuzování bonity klientů při žádosti o hypotéky a zbylo jen jedno nové hodnocení. Podrobně jsme o tématu psali v textu Poslanci rozhodují, zda dají ČNB možnost odstřihnout lidi od hypoték.

Cílem Votavova pozměňovacího návrhu je vyloučit z regulace DTI a DSTI. „Tyto ukazatele nezohledňují rozdílnost žadatelů o úvěry, kdy např. mladý žadatel na počátku své pracovní kariéry disponuje spíše nižším příjmem, avšak jeho délka ekonomického života je relativně delší, tedy je při vhodně nastavené splatnosti úvěru stále schopen úvěr splatit. Stejně tak je problémem těchto ukazatelů fakt, že jsou zpět hledící (jak uvádí také návrh vyhlášky ČNB s podrobnějším vzorcem ukazatele DTI), tedy opět nezohledňují budoucí vývoj příjmů, který je rozhodující pro to, aby byl daný úvěr řádně splácen a nakonec splacen (a tedy negeneroval rizika). To může být zásadní opět např. pro mladé žadatele o hypoteční úvěr. Pevný limit pro výši úvěru v podobě násobku jeho platu následně takové žadatele diskriminuje,“ uvádí Votava ve svém pozměňovacím návrhu, který se bude snažit prosadit na plénu Sněmovny. Podle něj k ošetření hrozby nárůstu systémového rizika se jako dostatečný jeví ukazatel poměřující celkovou výši dluhů spotřebitele ze spotřebitelských úvěrů zajištěných stejnou obytnou nemovitostí k hodnotě zajištění (LTV).

Václav Votava tak prozatím jako jediný poslanec za ČSSD zachraňuje situaci, která by docela citelně dopadla také na voliče sociální demokracie. Rozšíření pravomocí ČNB by se snadno mohlo dostat do rozporu s nedávno ohlášeným projektem ČSSD Česko 20+, v jehož rámci strana vyzývá občany, aby jí řekli, kde chtějí mít Českou republiku za 20 let. V sekci Šťastnější rodina pak slibuje bezúročné půjčky na bydlení pro mladé rodiny. „Sehnat kvalitní bydlení bývá pro mladé rodiny s dětmi mnohdy problém. Nabídneme státní bezúročné půjčky na bydlení pro rodiny s malými dětmi a pro rodiny, které děti čekají, bez omezení věku rodičů a bez nutnosti sňatku. Prosazujeme systém sociálního bydlení, který pomůže větší dostupnosti bydlení pro rodiny, u nichž dosahují výdaje na bydlení 40 % příjmů,“ proklamuje ČSSD na webu. Pokud by se však podařilo prosadit novelu zákona o ČNB, tyto sliby by byly pravděpodobně nerealizovatelné.

Proti novele zákona se již dříve postavili poslanci ODS a TOP 09 Jan Skopeček a Herbert Pavera, kteří rovněž navrhli pozměňovací návrhy a vyškrtnutí problematických ukazatelů.

Zarážející je však přístup ministryně pro místní rozvoj (MMR) Karly Šlechtové (ANO), do jejíhož resortu koncepce bytové politiky spadá. Ptali jsme se jí na názor na chystanou novelu a případné následné omezení možnosti získávat hypotéky v důsledku přísnějších požadavků na bonitu žadatelů. Navíc, pokud by ČNB možnost regulace dostala, MMR by o velkou část své moci v této oblasti přišlo. Tiskové oddělení ministerstva však reagovalo s tím, že naše dotazy jsou pro ministerstvo financí, nikoliv pro ministryni Šlechtovou. I přes následné ujištění, že opravdu chceme odpovědi na záležitosti bytové politiky po paní ministryni, která je za tuto oblast podle kompetenčního zákona odpovědná, odpovědi do uzávěrky článku nedorazily.

