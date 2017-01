ČTK: Chvojka chce navrhnout zvýšení rodičovské pro rodiče vícerčat

Zvýšení rodičovského příspěvku pro matky a otce dvojčat či vícerčat by chtěl prosadit ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD).





Podle něj by měli tito rodiče na rodičovské dostávat aspoň o polovinu víc než dnes, kdy celková částka činí 220.000 korun - tedy stejně jako u jednoho potomka. Chvojka to uvedl na svém facebooku. O zvýšení částek pro rodiny vícerčat mluvili už dřív lidovci. Podle nich nynější systém není k těmto rodinám spravedlivý.

V Česku se rodí méně vícerčat než dřív. Na tisíc porodů připadá podle demografické příručky 15 narození více dětí naráz, v roce 2010 to bylo 21. V roce 2015 přišla na svět při 13 porodech trojčata a při 1617 porodech dvojčata. Čtyřčata se narodila naposledy v roce 2003, jediná česká paterčata pak v roce 2013.

"Zapracuji na novele zákona, která srovná nespravedlnost, kdy rodina s vícerčaty dostává stejný rodičovský příspěvek jako rodina s jedním dítětem. To mi nepřijde logické. S dvojčaty a vícerčaty se náklady domácnosti pochopitelně zvyšují. Rád bych, aby tyto rodiny měly nárok na příspěvek alespoň o polovinu vyšší," uvedl Chvojka, který je otcem dvojčat.

Ve Sněmovně je nyní novela o státní sociální podpoře, která má umožnit čerpat kratší rodičovskou s vyšším příspěvkem. Nyní se při dvouletém rodičovském volnu vyplácí 11.500 korun, při tříletém 7600 korun a při čtyřletém 3800 korun. Nově by měsíčně lidé mohli dostávat až 70 procent základu svého příjmu. Tolik činí mateřská. Například osoby s výdělkem 30.000 korun by mohly mít podle letošních pravidel až 20.040 korun po 11 měsíců.

Lidovci už dřív uvedli, že budou do novely navrhovat doplnění koeficientů, které by rodičům vícerčat rodičovskou zvýšily. "Systém vůči nim dnes není spravedlivý, mají nejen více práce, ale také více nákladů na pleny, mléčnou výživu a podobně," řekl před časem ministr zemědělství a místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Chystanou novelu bude v brzké době Sněmovna projednávat v takzvaném druhém čtení. Poslanci do zákona tedy mohou ještě zařazovat své doplňující a pozměňující návrhy. Norma by měla podle plánů pak platit od října. Ještě by ji měl schválit Senát a podepsat prezident.

Podle šéfky Klubu dvojčat a vícerčat Kláry Vítkové Rulíkové stát dává výrazně víc peněz rodinám s dětmi, které se narodily pár let po sobě, než rodinám vícerčat. Organizace před pár lety spočítala, že rodina s dvojčaty může na rodičovské, mateřské a porodném dostat zhruba o 120.000 korun méně než rodina se dvěma potomky s ročním odstupem. Pokud se děti narodily tři roky po sobě, činil rozdíl asi 270.000 korun. Rodiče se třemi potomky, kteří přišli na svět vždy rok po sobě, měli zhruba o 380.000 korun víc než rodiče trojčat. Pokud byl odstup mezi dětmi vždy tříletý, rozdíl dosahoval proti trojčatům asi 580.000 korun.

O vícerčatech se zmiňuje i návrh koncepce pro rodinnou politiku, který připravilo ministerstvo práce. Mezi opatřeními je například zavedení porodného na všechny děti, na dvojčata by se pak měla vyplácet částka jako na dva prvorozené potomky.

Autorka: Kateřina Krausová