Přidejte nám kolem 10 %, chtějí odboráři. Zaměstnavatelé se brání

Válka o vyšší platy se rozhořela mezi zaměstnavateli a odboráři. Rostoucí česká ekonomika a nízká nezaměstnanost je podle odborů vhodnou příležitostí ke zvyšování mezd. Odboráři chtějí růst kolem 10 %. Jenže podle ekonomů je takové zvýšení platů udržitelné jen krátkodobě. Po roce by prý mohlo naopak hrozit propouštění nebo zvýšení spotřebitelských cen. O zvýšení mezd usilují například zaměstnanci gumárenského podniku v Praze. Vyjednávat s vedením společnosti začali před měsícem. "Mělo by se přidávat okolo osmi procent, samozřejmě chceme o něco víc, protože nám tam vznikly určité drobnosti, které bychom potřebovali vyrovnat," řekl TV Nova předseda odborové organizace Mitas Praha Karel Křivánek. Jestli skutečně dostanou přidáno, ještě neví. Podle předsedy odborových svazů Josefa Středuly je ale právě takový požadavek na zhruba 10% zvýšení mezd zcela na místě. "Máme signály, že v některých firmách je to pro rok 2018 dokonce přes 10 %, takže si myslíme, že je to taková hranice, která je akceptovatelná a ekonomicky obhajitelná," myslí si šéf odborářů Středula.

Ekonomové se ale domnívají, že takový nárůst mezd je udržitelný jen chvíli. Problémy by mohly vzniknout po roce, rostly by ceny a podniky by začaly propouštět.

"Příliš drazí zaměstnanci by se zaměstnavatelům už nerentovali, a zaměstnavatelé by tyto zaměstnance propouštěli. Tím pádem by zase vzrostla míra nezaměstnanosti a už nikdo by si netroufal tlačit na tak vysoký růst mezd," myslí si ekonomka Markéta Šichtařová.