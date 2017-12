Pondělní obchodní seance 4. 12. 2017

Pondělí 4. 12. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,17 %), S&P500 (-0,20 %) a NASDAQ (-0,38 %).

Evropa: DAX (-1,25 %), CAC40 (-1,04 %), FTSE 100 (-0,36 %).

Čína: Hang Seng (+0,63 %), Shanghai Comp. (-0,22 %), CSI 300 (+0,58 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,49 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

JPY: Spotřebitelská důvěra (listopad): 44,9 b., oček. 44,5 b.

EUR: (10:30) – Sentix index investorské důvěry (prosinec)

EUR: (11:00) – Indexy cen výrobců PPI (říjen)

USA: (16:00) – Objednávky zboží dl. spotřeby (říjen)

-------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy mají za sebou velmi volatilní týden. Během páteční obchodní seance se pozornost investorů přesunula od schvalování daňové reformy ke zprávě, že bývalý poradce Bílého domu Michael Flynn se přiznal, že během vyšetřování ruské kauzy lhal FBI na popud prezidenta Donalda Trumpa.

Americký Senát však v sobotu po zavření trhů schválil dlouho očekávanou daňovou reformu prezidenta Trumpa. Jde o největší změny v daňových předpisech od éry prezidenta Ronalda Reagana v 80. letech. Nyní se musejí sladit podoby reformy schválené Senátem a Sněmovnou reprezentantů. Návrh zákona prošel 51 proti 49 hlasům. Proti byli všichni demokraté a republikánský senátor Bob Corker. Svou verzi daňové reformy již schválila Sněmovna reprezentantů, teď začne dohadovací procedura obou komor, na jejímž konci by měla být společná podoba daňového plánu. Podle republikánů reforma pomůže oživit ekonomiku, opoziční demokraté ale tvrdí, že pomůže jen nejbohatší vrstvě společnosti. Je velmi pravděpodobné, že Trump stihne soubor daňových změn podepsat ještě před Vánocemi, jak plánoval. To by pro něj znamenalo největší legislativní vítězství v tomto roce.

Britská premiérka Theresa May by dnes měla v Bruselu zástupce Evropské unie seznámit s definitivními návrhy Londýna na řešení tři klíčových otázek první fáze jednání o britském odchodu z EU. Její pracovní oběd s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem by se mohl stát zásadním momentem ve vlekoucích se jednáních mezi britskou vládou a sedmadvaceti ostatními státy unie.

V reakci na schválení daňové reformy reagují dnes ráno americké futures přes půl procentním růstem. Euro a cena trojské unce zlata reagovaly na růst dolaru mírným negativním gapem. Během dnešního dne se dočkáme evropských inflačních dat v podobě indexů PPI a americké statistiky objednávek zboží dlouhodobé spotřeby. Tento týden by mohl trhy opět přesměrovat od politiky k makrodatům, jelikož USA zveřejní statistiky z amerického trhu práce v podobě reportů ADP, NFP a míry nezaměstnanosti. V pátek se dočkáme dynamiky japonského HDP za 3Q 2017 a zásadních dat čínské obchodní bilance za měsíc listopad. Nálada na trzích se dnes jeví jednoznačně pozitivně, pozor však na zprávy ohledně prezidenta D. Trumpa a bývalého poradce M. Flynna. Evropské trhy dnes otevřou v zelených číslech s procentními zisky.