Evropská inflace zrychlí, americký senát by měl hlasovat o daňovém balíčku (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ve Spojených státech by měl dnes tamní Senát hlasovat o balíčku daňových změn, přičemž šance na jeho přijetí rostou. Dolar by tak mohl dále posilovat. V eurozóně bude zveřejněna inflace, která by měla v listopadu dočasně zrychlit. V České republice je dnes kalendář ekonomických událostí prázdný. Koruna pořád setrvává pod 25,50 CZK/EUR.

Podzim přinesl do eurozóny i USA rychlejší růst cen

Inflace v eurozóně podle našich odhadů v listopadu zrychlila na nejvyšší úroveň od dubna: 1,6 % y/y. Za tím zřejmě stály všechny hlavní složky spotřebitelského koše, především pohonné hmoty, potraviny a jádrové ceny. V prosinci by ale inflace měla zpomalit kvůli vyšší srovnávací základně a na začátku roku 2018 by se měla dostat na pouhých 1,2 % y/y.

Počet nezaměstnaných osob v Německu se pravděpodobně v listopadu snížil o 10 tis. Míra nezaměstnanosti (po sezónním očištění) ale zřejmě setrvala na 5,6 %. Dále snížit by se mohla až na začátku příštího roku.

Americký jádrový deflátor osobní spotřeby (preferovaný inflační ukazatel Fedu) v říjnu dosáhl podle našich odhadů 1,4 % y/y, tedy tříměsíčního maxima. To by dále uvolnilo ruce centrální bance k očekávanému prosincovému zvýšení sazeb.

Důvěra v ekonomiku EMU nejvyšší od roku 2000

Dolar včera vůči euru posílil o 0,2 %, když se kurz dostal na hladinu 1,185 USD/EUR. Americké měně pomohly především zprávy, že rostou šance na schválení balíčku daňových reforem. Dva republikánští senátoři, kteří dříve váhali vyjádřit zákonu podporu, ji nakonec přislíbili.

Německá harmonizovaná inflace v listopadu zrychlila na 1,8 % y/y v souladu s naším očekáváním kvůli vyšším cenám pohonných hmot a zdražování služeb. Stejně jako růst cen v celé eurozóně německá inflace v prosinci zpomalí kvůli efektu vysoké srovnávací základny. Důvěra v ekonomiku eurozóny se v listopadu dále zvýšila, a dosáhla tak na své nové maximum od roku 2000. Taková úroveň důvěry je konzistentní s růstem HDP o výrazných 0,8 % q/q.

Polská inflace dočasně zrychlí

Polská inflace v listopadu podle odhadů SG zrychlila na 2,3 % především kvůli vyšším cenám pohonných hmot a potravin. V prosinci by ale růst cen měl zpomalit pod 2% hranici z důvodu vyšší statistické základny. Centrální banka tak nebude muset spěchat se zpřísňováním měnové politiky. Třetí čtení HDP by změnu dynamiky přinést nemělo.

Koruna setrvává pod 25,50 CZK/EUR

Kurz koruny vůči euru setrval ve středu těsně pod hranicí 25,50 CZK/EUR. Během dne se trh nedočkal žádných nových impulsů, které by mohly českou měnu posílit. Spíše naopak: na trhu začal být patrný takzvaný efekt konce roku, který obvykle korunu oslabuje. Ten souvisí v České republice mimo jiné s Fondem pro řešení krize. Zjednodušeně řečeno, držba českých korun se přes přelom roku prodražuje kvůli povinným příspěvkům, které bankovní systém odvádí právě do Fondu pro řešení krize. Část investorů tak raději odchází z českého trhu pryč.

Tento faktor ale (zatím) nebyl schopný dostat kurz koruny proti euru zpět nad 25,50. Na trhu dominuje vyjádření guvernéra Rusnoka z minulého týdne o 50% šanci na růst úrokových sazeb ČNB už v prosinci. Kalendář makroekonomických byl včera prázdný.

Kurz zlotého vůči euru se včera prakticky nezměnil, ale maďarský forint o 0,3 % oslabil.