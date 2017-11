Apple, Nike, Uber a kauza Paradise Papers: Využívání daňových rájů? Zcela legální...

Největším skandálem na odhaleních, která přinesly dokumenty o fungování daňových rájů nazvané Paradise Papers, je to, že většina ze zveřejněných praktik je zcela legální, hodnotí kauzu německá média. Paradise Papers ukazují, jak se za pomoci daňových rájů firmy jako Apple, Nike či Uber snaží vyhýbat placení daní.



"Ve všeobecném pozdvižení kvůli Paradise Papers se zapomíná na to, že to samo o sobě není trestné. Je možné, že (Paradise Papers) nakonec neodhalí vůbec žádné nelegální obchody. Ale ukazují, že obrovské koncerny a superbohatí vůbec žádné zákony porušovat nemusejí. Tím skandálem jsou zákony samotné," je přesvědčen deník Neue Osnabrücker Zeitung.





Současné zákony podle něj umožňují elitám platit tak malé daně , jak je jen možné. Zároveň díky nim země Evropské unie mohou krást daně dalším členům společenství. To se podle Neue Osnabrücker Zeitung musí změnit. Evropa podle něj potřebuje černou listinu s daňovými ráji a minimální sazby daně pro koncerny.Podobně kauzu hodnotí i list Nordwest-Zeitung. "Tohle je skutečné jádro skandálu: Využívání mezer v daňových zákonech není v zásadě trestné. Lidé používající daňové triky často jednají legálně nebo se pohybují v šedé zóně. To, že lidé, kteří už jsou stejně ohromně bohatí, využívají daňové mezery, je hluboce nemorální. To skutečně skandální je, že tato nemorálnost v mnoha případech opravdu je pouze nemorálností, a nikoliv neprávem," píše deník.List Rheinische Post má za to, že Paradise Papers ukazují, jak se superbohatí, politici a velké firmy systematicky vyhýbají odpovědnosti a spravedlivému zdanění, zatímco běžný spotřebitel financuje ulice, školy a sociální výdaje. Podle deníku to je nepřijatelné."Zejména EU se musí chytit za nos: V podobě Malty, Madeiry, Irska, Belgie, Lucemburska nebo britských ostrovů provozují některé ze světově nejúspěšnějších daňových rájů své proradné obchodní modely už po desetiletí uvnitř EU," míní list, podle něhož proti tomu unie musí konečně bojovat, pokud si chce zachovat důvěryhodnost. Za správnou cestu Rheinische Post považuje stanovení minimálních daňových sazeb pro občany i firmy , které by byly závazné pro všechny země EU. Evropská unie se musí naléhavě postarat o větší transparentnost a minimální společné daňové standardy," konstatuje také deník Freie Presse. Jde podle něj jednak o peníze, o které státy a jejich občané přicházejí, a jednak o znovunastolení spravedlnosti.