Vývoj na devizovém trhu ve 41. týdnu (9.-13.10.2017)

• Obchodování koruny vůči euru se v tomto týdnu ustálilo kolem hladiny 25,90 CZK/EUR a významněji nereagovalo ani na velmi zajímavý a otevřený rozhovor s členem bankovní rady České národní banky ČNB ) V. Bendou. Koruna vůči euru posílila až během pátku a několikrát se dostala do blízkosti hladiny 25,80.

• Zářijové zasedání bankovní rady ČNB bylo zajímavé z toho pohledu, že tři členové ze sedmi hlasovali pro zvýšení úrokových sazeb a rozhovor s V. Bendou v tomto týdnu osvětlil, jak uvažuje jeden z oněch tří centrálních bankéřů. Za klíčové sdělení považuji to, že V. Benda chce využít současného pozitivního vývoje české ekonomiky k tomu, aby ČNB začala rychleji zvyšovat úrokové sazby . Za prvé proto, aby trochu zchladila přehřívající se českou ekonomiku a za druhé, aby si připravila dostačený prostor pro pohyby sazeb v budoucnu. Přiznejme si totiž, že momentálně ČNB moc velký prostor k případnému uvolnění měnové politiky prostřednictvím sazeb nemá (ty jsou totiž stále jen lehce and nulou – dvou týdenní repo na 0,25 %). V. Benda by dokonce v letošním roce neváhal sáhnout ke zvýšení sazeb až 0,75 procentního bodu, když argumentuje přehřívající se českou ekonomikou (růst HDP , růst mezd , výrazný pokles nezaměstnanosti ) a pomaleji posilující korunou