Bude se za studium platit? Programy stran před volbami

Mají Češi platit za studium na vysoké škole školné a kolik by měli brát učitelé? V další sérii srovnání programových priorit předních politických stran se redakce TN.cz zaměřila na to, co strany plánují v oblasti školství. Devíti stranám zaslala redakce TN.cz dotazník, ve kterém se v případě školství ptala na to, jestli podporují zpoplatnění některých typů škol, a jak se v případě, že dostanou šanci prosadit svůj program, budou vyvíjet platy učitelů. Hnutí ANO a ČSSD ve stanoveném termínu odpověď na otázky TN.cz nezaslaly. Jen jedna strana zavedení školného podpořila a to TOP 09. "Vzdělání je nejlepší investice do budoucnosti, proto chceme umožnit studium všem mladým lidem. Státním vysokým školám umožníme zavést školné, jehož významná část půjde právě na stipendia pro talentované studenty z ekonomicky znevýhodněných rodin. TOP 09 zavede současně systém půjček a grantů pro uhrazení nákladů na vysokoškolské vzdělání," vysvětluje strana, jak chce zabránit tomu, aby se pro některé studenty stalo vzdělání nedostupným. Dříve školné prosazovala i ODS, teď ale změnila názor. "V současné době nevidíme nutnost změny současného systému," napsala Starostové a nezávislí. KDU-ČSL chce garantovat bezplatné studium první vysoké školy a to v případě úspěšného dokončení studia v řádné době. Dříve školné prosazovala i, teď ale změnila názor. "V současné době nevidíme nutnost změny současného systému," napsala strana TN.cz. Že nyní neuvažují o školném, potvrdili takéchce garantovat bezplatné studium první vysoké školy a to v případě úspěšného dokončení studia v řádné době. "Silně vnímáme negativa, třeba osobní zadlužení, v zemích, kde vysoké školy na školném stojí, například ve Spojeném království. Neměli bychom stavět bariéry ve vzdělávání. Mělo by být dostupné všem sociálním skupinám," vysvětlují svůj postoj Piráti.

Komunisté vyjmenovali, co by ještě podle nich kromě vysokých škol mělo být zadarmo. Jsou třeba pro "zrušení zpoplatnění školních družin a klubů, bezplatné učebnice a základní pomůcky na základních a středních školách, zavedení obědů v mateřských školách a na prvním stupni základních škol zdarma," napsala KSČM.

Zachování bezplatného školství je také v programu SPD. Strana krom toho zdůraznila, že odmítá "ideologizaci školství působením neziskových organizací" a chce do škol vrátit "řád, vlasteneckou výchovu a výchovu k přirozeným hodnotám naší kultury".

Učitelé mají důstat výrazně přidáno

Co do výše platů učitelů, SPD je chce zvýšit na 130 % průměrné mzdy, což zároveň požadují učitelské odbory. Krom toho chce posílit právní ochranu učitele a obnovit prestiž této profese. Stejnou úroveň, tedy 130 % průměrné mzdy, chtějí také Starostové a nezávislí. "V reálu by tedy šlo přibližně o 40 tisíc korun měsíčně," napsali Starostové.

Nad úrovní požadovanou učitelskými odbory panuje vzácná shoda, protože na 130 % průměrné mzdy chtějí platy učitelů zvednout i lidovci, slibují, že toho dosáhnou do roku 2021, a komunisté. Kromě učitelů zmiňuje KSČM i nepedagogické pracovníky a také mistry odborného výcviku, kteří by také měli dostat přidáno.

ODS uvedla, že průměrný plat učitele má být minimálně 35 tisíc. "Plat konkrétního pedagoga bude mnohem více záviset na kvalitě jeho práce než na tabulkách," slibují občanští demokraté. Podle TOP 09 by učitelé měli do tří let brát alespoň tolik, co policisté a v roce 2019 by měl průměrný plat odpovídat částce 34 031 korun.

Piráti chtějí ke zvýšení platů učitelů použít prostředky získané lepším výběrem daní. "Pokud by se izolovaně měly zvednout platy jen ve školství, měl by nástupní plat bez praxe začínat zhruba na mediánu nástupních platů dle regionu. V Praze hrubá mzda cca 30000 Kč," napsali Piráti, kteří upozorňují, že bohaté evropské státy spojuje to, že učitelé v nich mají vysoké platy.