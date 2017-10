Volby a EET. Plány jednotlivých stran na další vývoj EET. Strany před volbami slibují omezování a rušení EET.

Vyznat se v programech a postojích politických stran je mnohdy obtížné. Některým tématům se záměrně vyhýbají, často je proto potřeba pátrat, abyste se dozvěděli, co si která strana myslí o tématu, které vás zajímá. Pro podnikatele je tím mimořádně důležitým tématem před letošními volbami postoj stran k elektronické evidenci tržeb. Z interního průzkumu společnosti KASAmax vyplývá, že strany lze rozdělit do tří skupin:

▪ podporují EET a její další rozšíření (ANO, ČSSD);

▪ nechtějí EET rušit, ale současně nechtějí spouštět 3. a 4. vlnu ( KSČM KDU-ČSL );

▪ chtějí EET zrušit úplně (ODS, TOP 09, SPD, Piráti).

Elektronické evidenci tržeb se ve svém programu nejvíce věnuje hnutí ANO. To sice deklaruje, že spustí další fáze, současně ale uvádí výjimky, koho z povinnosti využívat EET vyjme. Mezi ně řadí například fyzické osoby s obratem do 500 tisíc korun ročně nebo bufety ve školách. Zmiňuje také možnost finanční kompenzace pro malé venkovské prodejny. Před nadužíváním výjimek varuje odborník na pokladní systémy ze společnosti KASAmax Martin Laštovica: „Jedním z argumentů pro spuštění EET bylo narovnání podnikatelského prostředí. Když někdo bude mít povinnost a někdo jiný nikoli, tak konkurence mezi podnikateli určitě nebude rovná. To stejné platí pro finanční kompenzace za pořízení pokladny malými prodejnami. Vždyť při koupi malé pokladny s tiskárnou nezaplatí podnikatel více než 6 tisíc korun.“

EET se v programu naopak vůbec nevěnuje ČSSD. Z vyjádření čelních představitelů a z odpovědí pro volební kalkulačku ale vyplývá, že strana počítá se spuštěním dalších vln tak, jak je naplánováno. O výjimkách sociální demokraté nehovoří. Naopak komunisté a lidovci nechtějí spouštět 3. a 4. vlnu. KDU-ČSL navíc navrhuje zrušení EET pro neplátce DPH. „Návrh lidovců pokřiví podnikatelské prostředí podobně jako návrh hnutí ANO. Jestliže živnostníci do určitého obratu nebudou potřebovat elektronickou pokladnu, pak stát nezabrání tomu, že někteří nepoctiví živnostníci budou záměrně krátit tržby, aby určitého obratu nedosáhli,“ vysvětluje Martin Laštovica.

Přímo o zrušení elektronické evidence tržeb dlouhodobě mluví ODS i TOP 09. Poměrně nejasný je postoj dvou dalších stran, které mají šanci dostat se do sněmovny – SPD a Pirátů. SPD v programu pouze opakuje, že nepodpořila spuštění EET, Piráti pak ve svém plánu na příští čtyři roky píší o omezení EET mimo jiné pro drobné podnikatele. V odpovědích pro volební kalkulačku ale obě strany uvedly, že jsou pro zrušení EET. Plány stran, které chtějí EET rušit, označuje Martin Laštovica za nekonstruktivní: „Nejen v tomto případě, ale i v případě jiných zákonů by mělo platit, že nová vláda respektuje rozhodnutí vlády předchozí. Není možné, aby se každé čtyři roky kompletně měnily zákony. Elektronickou evidenci tržeb si pořídily a uvedly do praxe statisíce podnikatelů a za několik měsíců fungování se nepotvrdily dřívější obavy, jak bude celý systém fungovat. Pokladny jsou velmi rychlé a spolehlivé.“

Provozní ředitel společnosti KASAmax Martin Laštovica sleduje postoje politických stran dlouhodobě a předpokládá, že EET bude pokračovat: „Lze předpokládat, že volby vyhraje hnutí ANO před sociální demokracií. Právě tyto strany elektronickou evidenci tržeb spouštěly, a proto zrušení nebo výrazné omezení EET podle mého názoru nikdy nepodpoří. Menší strany teď sice slibují zrušení EET, ale po volbách pravděpodobně budou mít, jak už jsme viděli mnohokrát, jiné priority. Denně přicházím do kontaktu s mnoha živnostníky a musím říci, že i ti, kteří se EET a spolehlivosti pokladen báli, jsou nyní příjemně překvapeni. Rušení povinnosti EET nebo udělování výjimek by pomohlo pouze nepoctivým podnikatelům, kteří se chtějí vyhýbat placení daní.“