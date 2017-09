Ropa na pětitýdenním maximu pomohla americkým akciím (Ranní zpráva z akciového trhu)

V Evropě během dopoledne vyjdou zprávy o italské a francouzské inflaci a také řecká nezaměstnanost. O nastavení měnové politiky budou rozhodovat centrální banky ve Spojeném království a ve Švýcarsku, zasedání tamních centrálních bank by však neměla přinést žádná překvapení. USA odpoledne pošle na trhy pravidelnou týdenní zprávu o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti a inflační statistiku. Po dlouhé řadě slabých čísel americké jádrové inflace očekáváme za srpen její vzestup o 0,2 % m/m, tedy nejrychleji za posledních šest měsíců. Růst cen energií posune celkové spotřebitelské ceny výše a meziroční inflace tak zrychlí z červencových 1,7 % na 1,9 %. Do prosincového rozhodování FOMC zbývá ještě trojí zveřejnění inflačních dat. Jakékoliv zklamání z nižší inflace by mohlo zvýšení sazeb odsunout.