Dnešní inflační data napoví, kdy je možné čekat další zvýšení sazeb ČNB (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Pozornost hráčů na trhu se v tomto týdnu zaměří na inflační statistiky. Dosavadní série pěti slabších měsíčních čísel inflace v řadě v USA vznáší otazník nad předpokládaným prosincovým zvýšením dolarových úrokových sazeb. Z Evropy bude zajímavý středeční projev J. C. Junckera o stavu ekonomiky eurozóny. Očekává se, že by mohl odhalit záměry týkající se vyjednávání o brexitu. Červencová data průmyslové výroby za eurozónu naváží na již známé výsledky z Německa, Francie a Itálie a potvrdí slabý vstup sektoru do třetího čtvrtletí. Z domova se dnes dočkáme srpnové inflace. Výsledek pod předpokladem ČNB ve výši 2,6 % y/y by měl utnout spekulace na zvýšení sazeb ke konci září a podpořit náš předpoklad, že sazby půjdou nahoru počátkem listopadu.

Americká inflační data ohrožují prosincové zvýšení sazeb

Evropská finální čísla německé inflace ani červencové průmyslové výroby za eurozónu jako celek výrazně nepřekvapí. Pozornost tak bude soustředěna zejména na projev prezidenta Evropské komise J. C. Junckera. Kromě zhodnocení stavu unie by se měl Juncker zaměřit na její budoucnost a představit mimo jiné, jak by EU mohla vypadat po brexitu.

Po dlouhé řadě slabých čísel americké jádrové inflace očekáváme za srpen její vzestup o 0,2 % m/m, tedy nejrychleji za posledních šest měsíců. Loňské inflační tlaky byly v tomto měsíci ale ještě silnější, v meziročním vyjádření tak dynamika jádrové inflace klesne na 1,6 % z červencových 1,7 % y/y. Růst cen energií posune celkové spotřebitelské ceny výše o silných 0,4 % m/m a meziroční inflace tak zrychlí z červencových 1,7 % na 1,9 %. Do prosincového rozhodování FOMC zbývá ještě trojí zveřejnění inflačních dat. Jakékoliv zklamání očekávané zvýšení sazeb ohrozí. A to by pro americkou měnu rozhodně příznivá zpráva nebyla.

Americké maloobchodní tržby v srpnu doplatily na slabší prodeje automobilů. Obáváme se, že prodeje automobilů spadly o 4,0 % m/m, hlavně kvůli hurikánu Harvey, který postihl Texas. Nicméně i pokud data o tento vliv očistíme, bude se jednat o šestý pokles za posledních 10 měsíců. Celkově tak maloobchodní tržby přidají pouze 0,2 %, po očištění o prodeje automobilů 0,6 % m/m. Slabou dynamiku očekáváme u kontrolní skupiny (0,2 % m/m), která přímo vstupuje do HDP.

Euro na novém maximu od počátku roku 2015

Uplynulý týden rozhodně nebyl z pohledu společné evropské měny neúspěšný. Naopak v závěru týdne se kurz dostal na dohled hladiny 1,21 USD/EUR. Takto silné bylo euro vůči dolaru naposledy na počátku roku 2015. Euro posilovalo navzdory slabším červencovým číslům z německého průmyslu. Letní měsíce ale bude třeba kvůli dovoleným hodnotit až jako celek. Euru paradoxně pomohlo čtvrteční zasedání ECB. Od toho jsme očekávali, že přinese informace o tom, jak bude vypadat program kvantitativního uvolňování po konci letošního roku. Nedočkali jsme se s tím, že se to dozvíme s největší pravděpodobností v říjnu. Nijak zásadně se prezident M. Draghi nevymezil proti sílícímu euru. Pouze poznamenal, že samozřejmě volatilitu měnového kurzu monitoruje.

Tuzemská inflace nad cílem, ale pod kontrolou

Průměrná cenová hladina se v Česku podle našeho odhadu v srpnu o desetinu procentního bodu snížila hlavně kvůli cenám potravin. Jádrové ceny (podle našich výpočtů) zůstaly více méně beze změny a ceny pohonných hmot mírně vzrostly. V meziročním vyjádření by jádrová inflace měla zůstat na 2,4 % i nadále podporovaná silnou poptávkou a zrychlujícím růstem mezd. Zvyšování cen potravin dosahuje v meziročním vyjádření v posledních měsících přes 5 %. Jejich zdražování je taženo vyššími cenami mléčných výrobků a dalšími potravinami živočišného původu. Domníváme se, že i v nadcházejících měsících zůstanou ceny potravin vysoko kvůli relativně špatné úrodě, která zvýší ceny obilovin. Meziroční dynamika cen pohonných hmot by měla znovu dosáhnout kladných hodnot, ale její příspěvek do celkové inflace zůstane slabý. Celkově očekáváme, že meziroční cenový růst se udrží na 2,5 %, kde by měl zůstat až do listopadu.

Polská inflace se stabilizuje pod 2 %. Podle již publikovaného rychlého odhadu došlo v srpnu ke zrychlení meziroční dynamiky na 1,8 % z červencových 1,7 %. Kvůli vzestupu cen pohonných hmot ke konci měsíce očekáváme, že výsledné číslo nakonec bude ještě o desetinu výše. Jádrová inflace zůstává stabilní na 0,8 % y/y.

Běžný účet platební bilance vykáže za červenec další pasivum. A není divu. Již zveřejněná bilance zahraničního obchodu zaznamenala za tento měsíc první schodek v letošním roce. Z pohledu devizového trhu bude klíčové, jak to vypadá s letošní dividendovou sezónou.

Oslabení CZK kvůli slabším červencovým číslům bude dočasné

Česká koruna po převážnou většinu minulého týdne mírně, ale kontinuálně oslabovala. Zatímco na počátku týdne se kurz kotoval ještě pod 26,05 CZK/EUR, v závěru čtvrteční seance se kurz krátce přehoupl přes 26,15 CZK/EUR. Data z reálné ekonomiky za červenec vesměs zklamala. Slabší výkonnost průmyslové výroby šla ruku v ruce s obdobným vývojem u našich klíčových obchodních partnerů. Tento měsíc byl negativně ovlivněn dovolenými, což se projevilo i u exportní aktivity a v bilanci zahraničního obchodu, která letos poprvé skončila v červených číslech. A neoslnilo ani stavebnictví.

Slabá data za červenec ale budou kompenzována silnějšími srpnovými statistikami. Nic nemění na robustnosti hospodářského růstu. To koneckonců potvrdila v závěru týdne publikovaná statistka z trhu práce. Podíl nezaměstnaných klesl na pouhých 4,0 %, počet volných pracovních míst je nejvyšší v historii. Výsledek jenom dokumentuje to, co přinesla úterní data o vývoji mezd za druhé čtvrtletí. Statistika překvapila meziročním růstem o vysokých 7,6 % nominálně.

Tempo růstu HDP za Q2 17 převyšující výrazně prognózu ČNB, vysoká dynamika mezd, inflace bezpečně nad cílem a neposilující koruna, to jsou argumenty ve prospěch dalšího utahování měnové politiky prostřednictvím vyšších úrokových sazeb. Nadále předpokládáme, že k tomu kroku ČNB přistoupí na zasedání počátkem listopadu. To bude mít bankovní rada k dispozici novou prognózu. I když někteří hráči na trhu spekulují, že by k tomu kroku mohla ČNB přistoupit již koncem tohoto měsíce, spíše se přikláníme k hodnocení guvernéra Rusnoka. Ten v první polovině minulého týdne uvedl, že nevidí důvod se zvyšováním sazeb příliš spěchat.

Významným faktorem pro formování očekávání ohledně načasování dalšího zvyšování úrokových sazeb bude dnešní zveřejnění srpnových inflačních čísel. Naše předpoklady jsou relativně konzervativní. Na meziměsíční bázi očekáváme cenový vzestup o 0,1 % m/m kvůli cenám potravin a mírnému zdražení pohonných hmot. Jádrové ceny se podle nás nezměnily. Ve výsledku by se měla udržet meziroční cenová dynamika z července, tedy 2,5 % y/y. Tržní konsensus to vidí mírně výše, na 2,6 %, stejně tak ČNB. Pouze číslo výrazně nad 2,6 % by podle nás přiblížilo zvýšení sazeb na konec září a vedlo by k posílení koruny.