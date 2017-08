Jaká je budoucnost IT pracovního trhu?

Poptávka po IT zdrojích se stále exponenciálně zvyšuje a kvalifikovaných a schopných lidí sice přibývá, ale zdaleka ne tolik, kolik by mohlo. Za posledních 5 až 10 let zároveň výrazně narostly potřeby, a to hlavně s příchodem stále nových a nových trendů. V současnosti narostla poptávka po IT odbornících v souvislosti s digitalizací, prací s daty, nároky na IT bezpečnost, internetem věcí apod. „Mnoho IT odborníků se uplatňuje také v začínajících firmách a startupech,“ dodává Jan Silber, zakladatel projektu Jobstack.it.

Nové trendy budou vytvářet další pracovní místa

To, co nám ještě před pár lety připadalo jako sci-fi, se dnes stává běžným. Právě již zmíněný internet věci nebo IoT (Internet of things) je stále aktuálnější záležitostí. „V návaznosti na to se vyvíjí poptávka po kvalitních programátorech a vývojářích, kteří dokáži pracovat na tom, aby se chytré automobily, ledničky či celé domy stávaly běžnou realitou,“ doplňuje Jan Silber z Jobstack.it

Dalším velkým tématem pro IT specialisty se stává bezpečnost osobních údajů. Již v květnu roku 2018 má totiž vejít v platnost nová legislativa Evropské Unie, která bude výrazně zvyšovat ochranu osobních dat, známá jako GDPR (general data protection regulation). Týkat se bude všech firem a organizací, které jakýmkoliv způsobem s osobními daty nakládají. I zde se tedy bude postupně zvyšovat poptávka pro IT odbornících, kteří se v této problematice dokáží orientovat.

Kvalitní zaměstnance může přilákat i příjemné pracovní prostředí

V závislosti na rozšiřující se poptávce po IT zdrojích bude tedy do budoucna čím dál těžší tyto lidi získávat. Novinek v IT je a bude stále spousta a každá z nich může určitým způsobem poptávku na pracovních trzích ovlivnit. Bude stěžejní mít co nabídnout, přičemž již nepůjde jen o peníze. Kromě nadprůměrného platu totiž budou potenciální zaměstnanci vyžadovat i další výhody. Standardem se v dnešní době stává mít možnost home office alespoň několik dnů v měsíci a flexibilní pracovní doba. IT specialisté se nechají nalákat také na moderní technologie a nástroje, které budou moci ke své práci využívat. Zajímá je, jak ve společnosti funguje komunikace, zda se problémy řeší rychle a efektivně, jestli kolektiv dokáže dobře spolupracovat. Velkým pozitivem je přátelský přístup a neformální pracovní prostředí. „Firemní kultura hraje velkou roli, zájemce o práci mohou přilákat i zajímavé teambuildingy, příležitosti k dalšímu vzdělávání, možnost účastnit se zahraničních konferencí a podobně,“ myslí si Jan Silber.

Jenže – všechna tato pozitiva je velmi dobré mít, ale pokud chcete někoho přilákat, musíte o nich umět dát i vědět. K umisťování nabídek práce je možné využít nejrůznější média, ale také oslovovat cíleně konkrétní osoby. Důležité je dobře nabídku postavit. Už není klíčová jen položka platu, ale je třeba zdůraznit právě také prostředí firmy a jeho konkrétní výhody ve všech směrech.

Vzhledem k tomu, že je pro dnešní dobu typická velká přelétavost zaměstnanců, a to nejen v IT, ale ve všech odvětvích, je velkým plusem, když si firma dokáže kvalitní lidi udržet. Pomůže k tomu i to, když se zaměstnanci ztotožní s firemní filozofií, znají mise cíle a vědí, že jsou pro jejich dosažení důležití.

Digitální nomádství - práce ze všech koutů světa

Trendem poslední doby, který se pravděpodobně bude rozšiřovat i do budoucna, je tzv. digitální nomádství. Digitální nomádi si organizují svou práci způsobem, který jim dovoluje pracovat z jakéhokoli místa na Zemi. Mohou být zaměstnanci jedné konkrétní firmy, ale také se může jednat o tzv. freelanceři, kteří vykonávají práce i pro více různých klientů. V tomto případě už nehraje prostředí firmy takovou roli, protože místo pro svou práci si vybírají sami.

Souhrnně řečeno – IT pracovníků bude do budoucna málo, pracovních nabídek pro ně hodně. Firmy se podle toho musí zařídit a vyhraje ten, kdo nabídne více, a to nejen ve finančním směru.