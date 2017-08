Domácí inflace překvapila silnou akcelerací, koruna tento týden přesto ztrácela

Začátek tohoto týdne byl, podobně jako v Německu, ve znamení slabých čísel z červnového průmyslu a propadu dynamiky zahraničního obchodu. Domníváme se, že tento pokles souvisí s dřívějším zahájením celozávodních dovolených v automobilovém průmyslu v Česku i v Německu, protože dodavatelé velkých automobilek pravděpodobně utlumovali svou produkci již na konci června. V souladu s očekáváním trhu se pak zvýšil podíl nezaměstnaných. Jeho růst souvisí se sezónními faktory, když v červenci na pracovní trh vstupují čerství absolventi.

Nejzajímavější statistikou tohoto týdne však byla domácí inflace. Cenová hladina v červenci překvapila vysokým růstem o 0,5 %, o který se postaraly zejména jádrové ceny a ceny potravin. Meziroční inflace dosáhla 2,5 %. Cenový růst byl v červenci zcela v souladu s prognózou ČNB. Silný cenový růst spolu se stagnujícím kurzem koruny vracejí do hry zvyšování sazeb ještě v letošním roce. Nicméně vzhledem k nedávné prognóze ČNB vidíme velká rizika, že k dalšímu zvyšování sazeb dojde až v příštím roce. I přes silná inflační čísla měla koruna v průběhu týdne tendenci nepatrně oslabovat. Dnes odpoledne se její kurz pohybuje blízko úrovně 26,16 CZK/EUR.

Tendence oslabovat měly i polský zlotý s maďarským forintem. Zlotý v průběhu týdne ztratil 1,1 % a jeho kurz se vyšplhal na 4,291 PLN/EUR. Forint byl o něco úspěšnější, když ztratil pouze čtvrt procenta a jeho kurz se na konci týdne pohybuje na 305,4 HUF/EUR.

Americká inflace zklamala a oslabila tím dolar

Začátek tohoto týdne přinesl nepříznivé statistiky z německého průmyslu a zahraničního obchodu za červen. Produkce v tomto sektoru nečekaně silně poklesla. Důvodem podle nás může být dřívější zahájení celozávodních dovolených v automobilovém průmyslu. Rozhodně se tedy nejedná o obrat v růstovém trendu německé ekonomiky. Francouzská průmyslová produkce v červnu také mírně zklamala, nicméně zde se nepříznivé zprávy víceméně vyhnuly zpracovatelském sektoru, což rozladění nad celkovým číslem trochu mírní.

Horší data se netýkala pouze Evropy, ale zklamání přinesly i statistiky z USA. Ze začátku týdne sice ještě dolar podpořila vyšší důvěra malých podnikatelů a vysoký počet otevřených pracovních pozic mimo zemědělský sektor. Nicméně konec týdne ukázal na slabý cenový růst v USA. Nejdříve ho naznačily statistiky PPI, ke kterým se posléze přidaly i spotřebitelské ceny, jejichž růst také zaostal za tržními očekáváními. Potvrzuje se tak náš pohled, že zvýšení amerických sazeb bude na pořadu dne až na konci letošního roku.

V průběhu týdne euro proti dolaru mírně ztratilo, nicméně po nepříznivých údajích o americkém cenovém vývoji, se kurz společné evropské měny proti dolaru vrátil zpět nad hladinu 1,180 USD/EUR a v celotýdenním hodnocení si připisuje přibližně půl procenta.

Český HDP vykáže za druhé čtvrtletí další silný růst

Příští týden přinese několik zajímavých čísel z domácí ekonomiky. Bilanci běžného účtu zveřejněnou hned v pondělí podle našeho odhadu v červnu výrazně snižoval odtok dividend do zahraničí, protože v červnu je obvykle dividendová sezóna v plném proudu. Na druhou stranu působí vysoké přebytky zahraničního obchodu. Celkově zůstává vnější pozice České republiky silná.

V úterý bude zveřejněna statistika růstu domácí ekonomiky Průmyslová produkce i přes své škobrtnutí v červnu vykazovala v průběhu druhého čtvrtletí velmi dobrou kondici a oživení jsme zaznamenali i ve stavebnictví. Dobrou poptávku signalizoval silný růst maloobchodních tržeb a slušné výsledky zahraničního obchodu . Vnější poptávku navíc dokumentuje překvapivě silný růst HDP v eurozóně, který v druhém čtvrtletí ještě vylepšil svou solidní dynamiku z toho prvního. Domácí HDP by tak měl být podpořen rostoucí domácí poptávkou a vzmáhající se investiční aktivitou. I když tvorba fixního kapitálu ještě nebude vykazovat vysoká růstová čísla, současné investice do infrastruktury budou schovány do kategorie tvorba zásob a do investic se přesunou až po svém dokončení. Ve druhém čtvrtletí tak podle nás ještě zůstanou výsledky investic relativně slabé, ale očekáváme další tvorbu zásob.Ceny v průmyslu podle nás v červenci ještě pokračovaly v mírném poklesu. Jejich meziroční dynamika by měla dosáhnout svého lokálního dna na 1 %. Po zbytek roku by ceny průmyslových výrobců měly zase růst.