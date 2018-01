SR: Odvod z pojištění nahradí daň ve výši 2–8 procent

Většina odvětví životního i neživotního pojištění na Slovensku by měla od října tohoto roku podléhat nové dani ve výši od 2 % do 8 %. Vyplývá to z návrhu zákona o dani z pojištění, který do připomínkového řízení předložilo slovenské Ministerstvo financí.

Nahradí sa tak v súčasnosti platný 8% odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia podľa zákona o poisťovníctve. Ten zostane zachovaný len pri povinnom zmluvnom poistení (PZP). Daň z poistenia má mať charakter nepriamej dane a majú ju vyberať a platiť do štátneho rozpočtu poisťovne, ktoré ju vyberú v poistnom.

Zákon uvažuje nad piatimi sadzbami v rozmedzí dvoch až ôsmich percent. Na väčšinu odvetví neživotného poistenia sa má uplatňovať 8 % sadzba dane. Pre určité špecifické odvetvia neživotného poistenia navrhuje ministerstvo financií nižšiu sadzbu, napríklad 4 % pre poistenie úrazu a choroby, ktoré má sociálny rozmer a kompenzuje výpadok príjmu z dôvodu zmeny zdravotného stavu. V odvetviach životného poistenia navrhuje nižšie sadzby dane, a to 2 % a 3 %.

Zo zdanenia má byť vynechané dôchodkové poistenie. Návrh preto obsahuje oslobodenie od dane pre produkty životného poistenia poskytované v rámci výplatnej fázy 2. a 3. dôchodkového piliera.

„Dôvodom zavedenia dane z poistenia ako nepriamej dane sú doterajšie poznatky, ktoré ukazujú, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia zavedený od 1. januára 2017 je nesystémovým a neefektívnym opatrením, ktoré spôsobuje aplikačné problémy poisťovniam a nerovnaké zaobchádzanie v súvislosti s odvodom z prijatého poistenia na základe poistných zmlúv uzavretých pred 1. januárom 2017 a uzavretých od tohto dátumu," vysvetlilo ministerstvo v návrhu.

Daň z poistenia predstavuje podľa rezortu financií štandard používaný vo väčšine členských štátov Európskej únie (EÚ). Dôvodom je aj to, že poisťovacie služby sú v EÚ oslobodené od dane z pridanej hodnoty (DPH).

Ministerstvo financií očakáva ešte v tomto roku výnos z dane na úrovni 14,2 milióna eur a v budúcom roku 57 miliónov eur. Účinnosť zákona navrhuje od 1. októbra 2018.

Toto sa navrhuje: Nová daň zasiahne životné i neživotné produkty

Čo má byť predmetom dane:

Predmetom dane je poistenie v odvetviach neživotného poistenia uvedených v časti A prílohy a v odvetviach životného poistenia uvedených v časti B prílohy, ak je poistné riziko umiestnené na území Slovenska („tuzemsko“).

uvedených v časti A prílohy uvedených v časti B prílohy, („tuzemsko“). Poistné riziko je umiestnené v tuzemsku, ak:

sa poistené nehnuteľnosti, ich súčasti, príslušenstvo a veci, ktoré sa v nich nachádzajú a sú poistené rovnakou poistnou zmluvou, nachádzajú v tuzemsku sa poistenie vzťahuje na akýkoľvek dopravný prostriedok, ktorý je alebo má byť evidovaný v príslušnom registri vedenom v tuzemsku poistník uzavrel v tuzemsku poistnú zmluvu s poistnou dobou najviac štyri mesiace, ktorou sú poistené poistné riziká spojené s cestovaním alebo s dovolenkou bez ohľadu na poistné odvetvia uvedené v prílohe ide o iné prípady ako uvedené v písmenách a) až c) a poistník má v tuzemsku trvalý pobyt alebo obvyklý pobyt alebo, ak je poistník právnickou osobou, jeho sídlo alebo prevádzkareň, na ktorú sa poistná zmluva vzťahuje, sa nachádza v tuzemsku

Predmetom dane nie je zaistenie.

V akej výške majú poisťovne platiť daň podľa návrhu zákona

Osem percent

Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch, lietadlách a lodiach

Poistenie dopravy tovaru

Poistenie zodpovednosti dopravcu

Poistenie všeobecnej platobnej schopnosti

Poistenie hypotekárneho alebo splátkového úveru

Poistenie finančných strát, napríklad z nedostatočného príjmu

Poistenie právnej ochrany

Asistenčné služby

Šesť percent

Poistenie majetku

Poistenie exportného úveru

Poistenie poľnohospodárskeho úveru

Štyri percentá

Poistenie úrazu

Poistenie choroby

Tri percentá

Dlhodobé permanentné zdravotné poistenie v Írsku a Spojenom kráľovstve

Operácie, pri ktorých sa združenie podielnikov zakladá s cieľom spoločne kapitalizovať svoje príspevky a následne ich rozdeliť medzi pozostalých

Skupinové dôchodkové fondy s výplatou pri smrti alebo dožití

Dve percentá

Poistenie pre prípad dožitia, dôchodkové poistenie a pripoistenie k životnému poisteniu, a to aj keď je spojené s investičnými fondmi

Poistenie dieťaťa

Poistenie dĺžky života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia na vlastné riziko poisťovne

Nulová daň

sa týka PZP, z ktorého sa platí osempercentný odvod