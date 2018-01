Páteční obchodní seance 12. 1. 2018

Pátek 12. 1. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,81 %), S&P500 (+0,70 %) a NASDAQ (+0,81 %).

Evropa: DAX (-0,59 %), CAC40 (-0,29 %), FTSE 100 (+0,19 %).

Čína: Hang Seng (+0,74 %), Shanghai Comp. (+0,10 %), CSI 300 (+0,46 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,24 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

CNY: Obchodní bilance (prosinec): 54,7 mld. USD, oček. 37 mld. USD

CNY: Export (prosinec): +10,9 %, oček. 9,1 %

CNY: Import (prosinec): +4,5 %, oček. 13 %

-------------------------------------------------------------

USA: (14:30) – Maloobchodní tržby (prosinec)

USA: (14:30) – Indexy spotřebitelských cen (CPI)

USA: (16:00) – Velkoobchodní zásoby (listopad)

/CL: (19:00) – Týdenní změna počtu US ropných věží (Baker Hughs)

-------------------------------------------------------------

Včerejší obchodní seance větší změnu sentimentu na akciové trhy opět nepřinesla a ty si své vysoké ocenění i nadále bez větších problémů udržují. Americkým akciím ve čtvrtek pomohly na nové rekordy především rostoucí ceny ropy. Růst cen ropy pomohl nahoru akciím energetických firem Chevron a ExxonMobil. Druhé největší americké aerolinky Delta Air Lines oznámily vynikající čtvrtletní hospodářské výsledky. Firma doufá, že v budoucnu bude těžit ze snížení firemní daně z příjmu v USA, a to hned nadvakrát - vlastním nižším odvodem daní a nárůstem služebních cest, které budou jiné firmy díky daňovým úsporám ochotné zaměstnancům zaplatit. Sezonu zveřejňování hospodářských výsledků odstartují v pátek velké americké banky. Zisky společností zahrnutých do indexu S&P 500 by měly podle agentury Thomson Reuters v průměru vzrůst o 11,8 %. Investoři nyní čekají na zprávy o čtvrtletním hospodaření velkých podniků. Zajímavější však byla pro obchodníky na měnovém trhu, kde se dokázala evropská měna vrátit zpět nad hranici 1,20 EUR/USD poté, co ECB zveřejnila překvapivě jestřábí zápis ze svého posledního zasedání. Poslední obchodní seance tohoto týdne přinese konečně první zajímavější makro tohoto týdne, v podobě americké inflace a maloobchodních tržeb, na které může USD reagovat na všech párech poměrně citlivě.