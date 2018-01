Summary: Výrobcem čipů Micron Technology probleskuje nervozita

Francouzský operátor Altice si pro akcionáře připravil dárek. Nejenže jim věnuje skoro čtvrtinu tržní hodnoty své americké divize, také chystá hluboké strategické změny v Evropě. Zemětřesení by mohlo čekat i německého dodavatele autodílů Continental. Ten si prý pohrává s několika scénáři hluboké restrukturalizace, včetně možného uvedení profitabilnějších divizí na burzu. Nervozita trhu oproti tomu probleskuje výrobcem polovodičů Micron Technology.

EVROPA:



Altice NV



Francouzská telekomunikační společnost plánuje rozdělit americké a evropské operace do dvou samostatných entit – Altice USA a Altice Europe. 67% podíl, který má současná Altice NV ve svojí americké dceřiné společnosti Altice USA, přejde na současné akcionáře Altice NV. Management Altice USA zároveň odsouhlasil vyplacení speciální dividendy v hodnotě 1,5 mld. EUR a 2mld. EUR program zpětného odkupu akcií. Celkově tak daruje akcionářům 23 % tržní kapitalizace Altice USA. Evropskou část byznysu pak čeká zásadní změna strategického směřování.

Akcie Altice za posledního půl roku ztratily cca 50 % hodnoty a dnes připisují aspoň něco z jejich původní hodnoty, konkrétně téměř 10 %.



Continental



Německý dodavatel automobilových součástek se dle neoficiálních zpráv pohrává s myšlenkou kompletní korporátní restrukturalizace. Dle jednoho scénáře by se Continental přeměnil na holdingovou společnost s jednotlivými divizemi vyčleněnými do samostatných entit. Ve hře je také uvedení profitabilnějších divizí na burzu. Podobný krok jsme mohli vidět před časem u německého průmyslového koncernu Siemens, jenž se s holdingovou strukturou snaží zeštíhlit společnost, eliminovat transakční náklady vně firmy a zvýšit celkovou flexibilitu společnosti.



Akcie Continental reagují na novinky 6% růstem hodnoty.



USA:



T-Mobile US



Třetí největší operátor v USA vydal předběžné odhady růstu počtu klientů za poslední kvartál. Ty dopadly překvapivě dobře, jelikož T-Mobile získal 1,1 mil. klientů, zatímco trh odhadoval číslo 1,02 mil. Největší část z toho tvořily samozřejmě tarify, konkrétně 890 tis. nových klientů. Retence zákazníků na tarifových plánech se mezikvartálně zlepšila, což odráží metrika churn rate (podíl ztracených zákazníků na jejich celkovém počtu) klesající z 1,22 % na 1,18 %. V rámci programu zpětného odkupu akcií vrátil T-Mobile investorům 440 mil. USD za první měsíc od spuštění programu. Celkový plánovaný objem odkupu má být 1,5 mld. USD, což by napovídalo splnění plánu v prvním čtvrtletí roku 2018.



Management představí finální čísla v kvartálních výsledcích 13. února. Akcie posilují o 2 %.



Micron Technology



Výrobce polovodičů je dnes opět zářným příkladem nervozity trhu ze stavu polovodičového cyklu. Spouštěčem byly neuspokojivé výsledky Samsungu, hlavního světového výrobce stabilní paměti NAND. Její prodeje sice tvoří třetinu celkových tržeb Micron, nicméně zklamání z výsledků způsobil zejména nečekaně silný korejský won, jemuž nestačily kontrovat ani silnější prodeje displejů pro nové iPhony.



Management Samsungu však ve své zprávě poukázal na stabilizaci cen NAND, což stačilo k tomu, aby se cena akcií Micron propadla o téměř 4 %.