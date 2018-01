Rozbřesk: Komodity v minulém roce nepřesvědčily, co rok 2018?

Komoditní trh se v roce 2017 rozhodně nenudil, ovšem i přes mocný finiš ve druhé části roku investory příliš nepotěšil. Komoditní index agentury Bloomberg, který mapuje vývoj cen koše 22 hlavních komodit, vynesl bídné 2 %. Jiné komoditní indexy vykazují sice zisky vyšší, ale stále nikterak přesvědčivé. Komodity tak přenechávají záři reflektorů jiným aktivům, především akciím, které zažily snový rok – například akciový index S&P 500 vynesl 20 %. Na stranu druhou, celková výkonnost komoditních indexů říká jen pramálo o tom, jak si vedly jednotlivé skupiny komodit.



Solidní rok tak zažily například kovy, přičemž komoditou roku je v tomto ohledu kobalt. Stříbrno-modrý kov, který je klíčovou složkou lithium-iontových baterií využívaných např. v elektromobilech, zaznamenal v důsledku rostoucí poptávky a neelastické nabídky zvýšení ceny o téměř 130 %. Solidně si vedly také základní kovy – hliník (+37 %) a měď (+34 %), podporované globálním hospodářským růstem a v prvním případě i reformami na nabídkové straně trhu v Číně. Růstu cen zlata o asi 10 % pomohl především slabší dolar, což byl vítaný stimul i pro další komodity. Zisky si nakonec díky silnému závěru roku připsala i ropa, a to v reakci na probíhajícího rebalancování trhu, výpadky produkce a nárůst geopolitického napětí.



Hlavním poraženým roku jsou naopak zemědělské komodity, které táhly komoditní indexy dolů. Cena cukru se snížila asi o 29 %, mírnější, ale stále znatelný pokles zaznamenaly také kakao či sójové boby. V cenách tzv. soft komodit se odrazil primárně nadbytek produkce – umocněný příznivým počasím – který se projevil v rostoucích zásobách.



Již počátek roku 2018 naznačuje, že by komodity jako celek mohly v tomto roce zažívat lepší časy. Fundamenty soft komodit jsou totiž růstu cen spíše nakloněny. Nadále solidní výkonnost by pak měly potvrzovat kovy – ať již základní nebo vzácné – vezoucí se na vlně globálního hospodářského růstu. Klíčová bude v tomto ohledu samozřejmě role Číny (sama obstarává asi polovinu globální spotřeby surovin), nicméně důvod k býčímu optimismus zavdává fakt, že se komoditám historicky daří právě ve “zralé” fázi hospodářského cyklu, kdy měnová politika začíná tlumit tlaky na přehřívání ekonomiky.





TRHY



CZK a dluhopisy



Česká koruna se pohybuje i nadále v relativně úzkém pásmu s tím, že ji z klidu nevyrušil ani výborný výsledek průmyslové výroby. Trh si tak počká na zítra zveřejněný výsledek inflace za prosinec.



Zahraniční forex

Dolaru se nadále daří zejména na páru s eurem, mírné zisky si připsal rovněž proti britské libře, ale odpoledne se mu už dařit přestalo. Kurz eurodolaru se propadl pod hranici 1,20 a směřuje dále na jih s tím, že jej nerozhodily ani některé holubičí výroky z Fedu.



Dnešní kalendář je pro trh zcela nezajímavý. Před zasedáním NBP začal oslabovat zlotý, který se muže obávat holubičí reakce centrální banky.

Ropa

Ropa Brent dnes stoupá nad hranici 68 USD/barel, zatímco konkurenční WTI testuje 62 USD/barel. Děje se tak bez zjevné příčiny, která by trhu dodávala dodatečnou dávku býčího sentimentu. Ten je již nyní vysoký – připomeňme rekordní množství spekulativních sázek na další růst cen ropy – což samo o sobě může ropě dodávat růstový stimul. Dnes trh očekává, kromě tradičních dat o zásobách od amerického petrolejářského institutu, také měsíční zprávu o stavu trhu s ropou od EIA. Ta by nám měla mimo jiné upřesnit, v jaké formě byla americká produkce ke konci minulého roku.