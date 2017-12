Souhrn 14.12. - Evropa ztrácela, holubičí ECB ovlivnila euro, ropa se vyhrabala s poklesu, BCPP v plusu

Pražská burza dnes při téměř průměrné likviditě posilovala a šla tak proti obecnému evropskému vývoji.



Evropa dnes vesměs oslabovala. Čekalo se na rozhodnutí ECB a BoE o nastavení jejich měnových podmínek. Obě centrální banky nijak výrazněji nepřekvapily, ECB zůstává výrazně holubičí ve svém inflačním výhledu i přes to, že výrazněji vylepšila výhled obecný.

Nedařilo se průmyslovým výrobcům, kteří i přes obecné zlepšování makroekonomických ukazatelů v oboru snižují své výhledy.





US trhy pokračují i nadále v lehkém posilování a vylepšování svých maxim.







Euro v reakci na holubičí inflační výhled ECB výrazněji korigovaly většinu denních zisků vůči dolaru. Koruna se dotáhla do těsné blízkosti hranice 25,7 za euro.







Ropa prohlubovala v první polovině dne včerejší pokles vycházející především ze statistik o vývoji zásob a produkce v USA. Data za minulý týden ukázala velmi silný růst US produkce, což vzbuzuje celkové obavy z negativních dopadů tohoto vývoje na celý ropný trh.

Ve druhé polovině dne se situace zlepšila většina poklesu byla umazána.





BCPP dnes po celý den pomalu ale jistě posilovala. Dařilo se ČEZu a O2 za postupně rostoucí podpory bank.