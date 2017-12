Čtvrteční obchodní seance 14. 12. 2017

Čtvrtek 14. 12. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,33 %), S&P500 (-0,05 %) a NASDAQ (+0,20 %).

Evropa: DAX (-0,44 %), CAC40 (-0,51 %), FTSE 100 (-0,05 %).

Čína: Hang Seng (-0,35 %), Shanghai Comp. (-0,32 %), CSI 300 (-0,59 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,28 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

DE: (09:30) – PMI výrobní sektor a služby (prosinec)

EUR: (10:00) – PMI výrobní sektor a služby (prosinec)

BOE: (13:00) - Rozhodnutí o úrokové sazbě, zápis BOE

ECB: (13:45) – Rozhodnutí o úrokové a depozitní sazbě

ECB: (14:30) – Tisková konference Mario Draghi

USA: (14:30) – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

USA: (14:30) – Maloobchodní tržby (listopad)

USA: (15:45) - PMI výrobní sektor a služby (prosinec)

-------------------------------------------------------------

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. -60 mld., min. +8 mld.

-------------------------------------------------------------

Hlavní zámořské akciové indexy během středeční seance testovaly nová maxima, v závěru po vystoupení Janet Yellen však většinu svých zisků odevzdaly. Investoři od rána netrpělivě čekali na zveřejnění výsledku zasedání americké centrální banky.

FED podle očekávání upravil rozpětí pro základní úrokovou sazbu z 1,00-1,25 % na 1,25-1,5 %. Výhled růstu úroků v příštím roce ponechal FED beze změny (3 ročně), i když předpokládá zrychlení růstu HDP. V prohlášení z prosincového zasedání měnový výbor FOMC uvedl, že nová makrodata naznačují další zlepšování situace na trhu práce a pokračování expanze ekonomické aktivity. Výdaje domácností nadále rostou solidním tempem a zvyšují se také investice firem. Oznámeno bylo také navýšení tempa redukce bilanční sumy z aktuálních 10 na 20 mld. USD měsíčně od ledna následujícího roku.

Druhou důležitou událostí byla zpráva, podle které se *obě komory amerického Kongresu v dohodovacím řízení shodly na podobě daňové reformy.* Konečná verze by měla spatřit světlo světa v pátek, hlasování v Senátu a Sněmovny reprezentantů i prezidentský podpis by mohly stihnout příští týden. Prezident Donald Trump ve středečním prohlášení v Bílém domě vyjádřil naději, že reforma začne platit v únoru.

Theresa May nedokázala zabránit prosazení nového zákona, který nařizuje, že o konečné podobě brexitu bude rozhodovat britský parlament. Britský parlament ve středu večer proti vůli premiérky Theresy May a jejího kabinetu těsnou většinou prosadil dodatek k zákonu o brexitu, jenž zákonodárcům poskytne rozhodující slovo o podobě odchodu z Evropské unie. Pro dodatek k zákonu se vyslovilo 309 zákonodárců, proti jich bylo 309. Dodatek k zákonu prosadil to, že poslanci mohou vetovat finální dohodu o brexitu a tím obnovit vyjednávání, tedy proces vystoupení Velké Británie z Unie brzdit nebo dokonce blokovat

Asijská seance se dnes nesla v šoku z intervence PBOC, která v noci ze středy na čtvrtek zcela nečekaně zvedla krátkodobé úrokové sazby. Trhy dnes přesunou pozornost na zasedání ECB a Bank of England. Spojené státy kromě předběžných PMI odtajní také podnikové zásoby, maloobchodní tržby a pravidelnou týdenní zprávu o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti. V odpoledních hodinách se dočkáme týdenní změny zásob plynu dle agentury EIA.