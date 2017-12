Středeční obchodní seance 13. 12. 2017

Středa 13. 12. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,49 %), S&P500 (+0,15 %) a NASDAQ (-0,19 %).

Evropa: DAX (+0,46 %), CAC40 (-0,75 %), FTSE 100 (+0,63 %).

Čína: Hang Seng (+1,43 %), Shanghai Comp. (+0,66 %), CSI 300 (+0,90 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,47 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

DE: (08:00) – Indexy spotřebitelských cen CPI (listopad):

EUR: (11:00) – Průmyslová produkce (říjen)

USA: (14:30) – Indexy spotřebitelských cen CPI (listopad)

FED: (20:00) – Rozhodnutí o úrok. sazbě: oček. 1,50 %, min. 1,25 %

FED: (20:00) – Makroekonomická projekce FOMC

FED: (20:30) – Tisková konference Janet Yellen

-------------------------------------------------------------

/CL: (úterý) – Týdenní změna zásob ropy dle API: -7,38 M, oček. -4,0 M, min. -5,48 M

/CL: (16:30) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. -3,78 M, min. -5,61 M

-------------------------------------------------------------

Hlavní zámořské akciové indexy zakončily úterní obchodní seanci v zelených číslech, přestože většinu svých denních zisků v závěru pod výprodejem technologických titulů odevzdaly. Tlak sílícího dolaru před dnešním zasedáním americké centrální banky se projevil zejména na komoditách. Ropa po pondělním růstu a zprávách o uzavření největšího britského ropovodu v Severním moři neprorazila k úrovni 59 USD za barel. K opětovnému oživení ji však pomohl večerní report týdenní změny zásob institutu API, jenž poukázal na pokles o 7,38 mil. barelů.

Během nočních hodin zlato korigovalo část svých úterních ztrát a americké futures propadly po zprávách o nečekaném výsledku alabamských voleb do amerického Senátu. V ostře sledovaných doplňovacích volbách do Senátu USA v Alabamě totiž překvapivě zvítězil demokratický kandidát Doug Jones. Jones porazil republikána Roye Moorea, za kterého velmi hlasitě orodoval prezident Donald Trump. Americká média v prvních reakcích hodnotí Mooreovu porážku i jako porážku šéfa Bílého domu. Za posledních 25 let Alabamu v Senátu žádný demokrat nezastupoval.

Kromě vývoje americké inflace se dnes dočkáme zásadního zasedání americké centrální banky. Nejde ani tak o zvýšení úrokových sazeb, které mají růst z dosavadní hladiny 1,25 na 1,50 %, ale o makroekonomickou projekci FOMC a odhadované tempo dalšího utahování monetární politiky v USA během roku 2018. V odpoledních a večerních hodinách se dá očekávat velmi zvýšená volatilita nejen na americkém dolaru, ale i na akciových trzích. Nervozita z tiskové konference a projekce FOMC by měla doléhat na všechny trhy. Optimismus trhům nepřidává ani očekávání zítřejšího zasedání ECB s doprovodnou tiskovou konferencí Maria Draghiho. Dnes je velmi pravděpodobný výběr zisků s následnou realokací pozic po zasedání centrálních bank. Stejně jako zlato posiloval v noci i japonský jen, což jednoznačně značí odliv prostředků do bezpečných přístavů. Evropské trhy otevřou středeční obchodní seanci v červených číslech.