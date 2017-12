Američtí úředníci podnítili spekulace o oživení importu bavlny do Číny

Čínský import bavlny posílí více, než se v této sezóně očekávalo, a to díky potřebě vysoce kvalitního vlákna na straně čínského spřádacího průmyslu, uvedli američtí úředníci, což podnítilo dlouhotrvající dohady o potenciálním navýšení importovaného objemu.

Kancelář amerického ministerstva zemědělství (USDA) v Pekingu stanovila odhad dovozu bavlny do Číny v sezóně 2017-2018 v období od srpna do července na 1,3 milionu tun (5,97 milionu žoků).

To by představovalo meziroční nárůst dovozu bavlny do Číny o více než 200 tisíc tun, mnohem větší než oficiální odhad USDA počítající se zvýšením o 58 tisíc tun.

Pekingská kancelář USDA zdůraznila, že od července v odvětví koluje množství neoficiálních zpráv o tom, že by čínská vláda mohla uvažovat o zvláštních povolenkách, které by umožnily dovoz blíže neurčeného množství vysoce kvalitní bavlny.

Vzhledem k rostoucí poptávce čínského textilního průmyslu po vysoce kvalitní bavlně obchodníci očekávají, že by čínská vláda mohla ukázat jistou flexibilitu při vydávání dodatečných dovozních kvót.

Čínský textilní sektor vykázal v roce 2017 stabilní růst.

"Vezmeme-li v úvahu všechny tyto faktory, je logické, aby vláda schválila dodatečný import bavlny, který by pomohl uspokojit poptávku odvětví v roce 2018", uvedla ve zprávě čínská kancelář USDA. Současně však dodává, že zůstává nejasné, kdy by čínská vláda mohla další dovoz bavlny umožnit.

Dle nejnovějších údajů čínského celního úřadu import bavlny do Číny v průběhu letošního října, který je prvním měsícem po ukončení čínského aukčního programu nabubřelých vládních zásob, dosáhl 78.128 tun, což ve zmíněném měsíci představuje meziroční nárůst dovozu o 89 %. V prvních deseti měsících letošního roku dosáhl prodej bavlny v Číně 983.450 tun, což představuje meziročně nárůst o 41 %. Z toho pak 458.588 tun pocházelo z USA.

Pekingská kancelář USDA dále uvedla, že ačkoliv letošní vládní aukční program uvolnil na domácí zpracovatelský trh 3,22 milionu tun bavlny, existuje množství spekulací, že uvolněné čínské rezervy nemají potřebnou kvalitu, a tak nedokáží uspokojit poptávku čínského průmyslu po vysoce kvalitní bavlně. Existují podezření, že část čínských rezerv bavlny je starší než 5 let.

Nejaktivnější březnový futures kontrakt na bavlnu na burze ICE Futures U.S., poté co v minulém týdnu posílil na nejvyšší úroveň od letošního května, v posledních dvou obchodních seancích ztrácí 0,87 centu na 73,36 centů za váhovou libru.