Souhrn 9.12. - Evropa v plusu díky posunu ohledně Brexitu, dolar silnější díky makrům, ropa v plusu, BCPP se svezla na pozitivní vlně

Pražská burza zakončila 49. týden při velmi slabé likviditě poměrně slušným růstem.Evropské trhy dnes rovněž uspokojivě posilovaly. Hlavním hnacím motorem se stal pokrok v jednáních o Brexitu , jež se tímto údajně posouvají do další fáze, kdy bude možné začít jednat o obchodních podmínkách. Výrazně pozitivně na toto reagoval především bankovní sektor.Dnes se dařilo se také sektoru surovin, který v minulých dnech utrpěl podstatné ztráty.Pozitivně působí také očekávání oznámení podrobností plánu investic do infrastruktury od prezidenta Trumpa.US trhy v průběhu dopoledne navazují na evropský optimismus. Prezentovaná data z pracovního trhu byla ideální, protože na jedné straně překonala očekávání trhu ohledně tvorby nových pracovních míst a zároveň nedosáhla na inflačně laděná očekávání ohledně tempa růstu mezd Ekonomika je tedy zjevně v dobré kondici a bez výraznějšího tlaku na růst inflace , jež by nutil k akci také Fed Euro dnes oslabovalo proti dolaru především v reakci na posun v jednáních o brexitu euru mírně posílila. Ropa dnes posilovala. Pozitivně působily zprávy o růstu surovinového apetitu ze strany Číny, která je jedním z hlavních světových spotřebitelů. BCPP dnes posilovala. Hlavní práci v tomto ohledu odváděly především bankovní tituly s podporou O2 ČEZ se dnes držel zpátky.