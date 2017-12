Budoucí ministryně práce se zaměří na úpravu penzí a revizi dávek

Na změny v důchodech, reorganizaci lékařské posudkové služby či revizi dávek se chce zaměřit po svém nástupu do funkce kandidátka na ministryni práce Jaroslava Němcová (ANO). Řekla to dnes novinářům po své schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech, píše ČTK. Dodala, že do úřadu by ji premiér měl uvést krátce po jmenování kabinetu 13. prosince odpoledne či navečer.

Jako jednu z priorit své chystané vlády uvedl Andrej Babiš (ANO) důchodovou reformu. Podle něj by se měl od rozpočtu oddělit důchodový účet, na který by plynuly odvody a z něhož by se vyplácely penze. O oddělení prostředků na penze od státního rozpočtu mluvila dnes i Němcová. "Aby bylo zajištěno, že i v dobách, kdy se republice nebude dařit hospodářsky, budou peníze na důchody," uvedla budoucí ministryně.



Budoucí ministryně míní, že některé úpravy důchodů se dají provést rychle. Zmínila například zvýšení penze o 1000 korun lidem nad 85 let a také to, že by základní výměra důchodu mohla od ledna 2019 odpovídat deseti procentům průměrné mzdy ve státě místo nynějším devíti procentům. Tento krok by byl výhodný ale jen pro část seniorů a seniorek. Přilepšili by si lidé s nižší penzí, tedy hlavně ženy. Ostatním by se důchody zvyšovaly méně než dosud. Aby tyto změny začaly platit, musí se změnit zákony.



Němcová řekla, že v první chvíli její úřad čeká také revize sociálních dávek a posouzení dopadů příspěvků, které se postupně zaváděly. Systém by se měl změnit tak, aby lidé nebrali pomoc od státu automaticky a aby se jim vyplatilo pracovat, míní budoucí ministryně. S ministerstvem financí chce pak ještě jednat o navýšení částky pro sociální služby.

Němcová se chce dál věnovat i změnám v lékařské posudkové službě či řešení situace dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Po dnešní schůzce v Lánech uvedla, že se s prezidentem na prioritách shodli.