Bitcoinové futures chystá také Nasdaq. Možná budou i ETF, futures vytvářejí potřebnou regulaci

Aktuální cenový vývoj bitcoin můžete sledovat na této adrese http://www.kurzy.cz/

Zájem uvést na trh bitcoinové futures po burzách CME a CBOE oznámil také Nasdaq . Jeho termínované kontrakty na nejpopulárnější měnu by měly být k dispozici v první polovině příštího roku.CBOE bitcoinové futures odstartuje ve zkrácené podobě v neděli 10. prosince (první celý obchodní den bude pondělí 11. prosince), CME pak uvede své futures 18. prosince.CBOE odhaduje, že obchodování futures kontraktů by mohlo podpořit schválení pro vytvořen a obchodování bitcoinových ETF. Ty americký hlavní regulátor kapitálového trhu SEC na začátku tohoto roku zakázal s tím, že vyrtuální měna není nijak regulována. Uvedení futures by mohlo posunout argumentaci burz k uvedení ETF v tom smyslu, že uvedení futures naznačuje "dostatečnou" míru regulace potřebné pro uvedení obchodovatelných fondů . Za regulaci v případě futures lze podle argumentace burz považovat například cenové limity a marginové požadavky spojené s termínovanými kontrakty.CBOE a CME plánují v případě bitcoinových futures požadovat minimální jištění na straně investorů v úrovni 30 respektive 35% hodnoty transakce.Ohledně cenových limitů CME plánuje hranice růstu či poklesu na úrovních 7, 13 a 20%, jež budou brzdit cenový vývoj případně mohou obchodován v daný den zcela zastavit.CBOE uvedla, že transakce s bitcoinovými futures budou po zbytek prosince bez poplatků. CME plánuje standardní zpoplatnění transakcí.