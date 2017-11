Venezuela stojí nad propastí bankrotu

Celkový dluh Venezuely činí téměř 200 mld. dolarů . Příjmy z ropy tvoří přibližně 95 % všech devizových příjmů země. Jsou tedy prakticky jediným způsobem, jakým by země mohla zahraniční dluh splatit. Pokud by došlo k zabavení aktiv v této oblasti, země nebude mít šanci dluh splatit. Oficiální bankrot bude znamenat, že zahraniční věřitelé mohou zabavit aktiva Venezuele například ropné tankery, a to včetně ropy . Situace může způsobit krátkodobé i dlouhodobé komplikace v těžbě a zejména exportu ropy z Venezuely. Dle měsíčních dat organizace OPEC Venezuela v říjnu vytěžila nejnižší objem ropy za posledních 30 let.