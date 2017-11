Centropol: Ceny elektřiny na 3,5letých maximem. Nic na tom nemění ani krátká exkurze do záporných cen

Elektřina na denním trhu ke konci října dosahovala záporných hodnot a například v neděli stála průměrná cena elektřiny dle výsledků DT OTE za celý den -19,59 EUR/CZK . Prakticky to znamená, že za odběr elektřiny ještě dostáváte zaplaceno, neboť v soustavě jí je tolik, že převyšuje poptávku. Důvod byl zřejmý. Vysoká produkce z obnovitelných zdrojů v Německu (vítr). V některých nedělních hodinách se výkon větrných elektráren v Německu pohyboval na úrovni téměř 45 jaderných bloků Temelína. Tato levná elektřina (z pohledu velkoobchodu, nicméně drahá na dotacích ) pak ovlivnila ceny v celé Evropě . Doprovodným důvodem mohly být výpadky spotřeby z titulu popadaných vedení (elektrárny vyráběly dále) a také tím docházelo k převisu nabídky nad poptávkou.

Cenu elektřiny na rok 2018 v současnosti ovlivňuje vysoká poptávka po uhlí v Asii a chystané zasedání OPEC, kde se očekává prodloužení produkčních kvót (omezení produkce členských zemí OPEC) ropy . I z tohoto titulu nyní atakujeme ceny, které se pohybují nad 38 EUR /MWh, resp. 47 EUR /MWh ve špičkových hodinách (9-20 hod.).



Vzhledem k tomu, že se blíží expirace kontraktu na rok 2018 (dle burzy 27/12/2017, avšak reálné obchodování skončí před Vánoci) a pravděpodobnost poklesu cen je již velice malá, budou muset dodavatelé začít reflektovat situaci na trhu a promítat tento nárůst i do cen koncovým zákazníkům. Vidíme rizika, které spíše udrží tuto vysokou cenu elektřiny nebo dokonce zapříčiní její další růst (nejasnosti kolem jaderné produkce ve Francii). V souvislosti s drahou cenou ropy tak může dojít k podobné situaci i na plynu . Retailové ceny by tak měly začít následovat ty velkoobchodní.



Milan Velner, manažer nákupu energií společnosti Centropol





Bohužel tento efekt na spotových trzích byl pouze dvoudenní a tato krátká exkurze do záporných cen zůstala na trhu forwardů pro rok 2018 téměř bez povšimnutí. Jak jsem zmiňoval, muselo by se jednat o delší větrnou periodu, který by mohla mírně stlačit cenu 2018 dolů, což se aktuálně neděje a výhledově (do konce listopadu) to také neočekáváme.