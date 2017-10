Americké akciové indexy opětovně na rekordech (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

O2 Czech Republic zveřejní výsledky hospodaření za třetí kvartál. Zrušení roamingových poplatků sníží ziskovost.

Mediální skupina CME zveřejní hospodářské výsledky. Čekáme další zlepšení OIBDA marže.

Evropský akciový trh bude na začátku seance hledat směr.

Z pohledu makroekonomických dat bude zajímavější až druhá polovina týdne, kdy bude zveřejněn mimo jiné údaj o americkém HDP za třetí kvartál. Do té doby se dočkáme některých předstihových ukazatelů jak v USA, tak i Evropě. Kromě toho se pozornost investorů bude točit ke čtvrtečnímu zasedání ECB.

Výsledky hospodaření dnes ve Spojených státech publikují například Halliburton, Whirlpool nebo Kimberly-Clark. Evropa dnes příliš zajímavá jména nenabízí.

Analytici Société Générale zvýšili doporučení pro německou automobilku Daimler na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Poslední seanci uplynulého týdne ozdobil americký akciový trh opětovně rekordem. Na svá nová maxima vyšplhaly všechny tři hlavní indexy. Technologický Nasdaq vzrostl o 0,4 %, index S&P 500 o půl procenta a průmyslový Dow Jones si polepšil dokonce o 0,7 %. Důvodem převažujích nákupních příkazů na trhu jsou do velké míry po nedávném znejistění opětovně rostoucí spekulace na prosazení daňové reformy v USA.

Japonský index Nikkei 225 nezůstal ve stínu jeho amerických protějšků a během pondělní seance zaznamenal 15. den v řadě, kdy si polepšil (dnes +1,1 %). Jedná se tak o pokoření téměř 57letého rekordu. Akciím pomohl oslabují jen a zároveň proběhnuvší volby, ve kterých si stávající kabinet premiéra Shinza Abeho udržel většinu. Ostatní trhy zůstaly s odstupem pozadu, když se zisky pohybovaly maximálně do půl procenta jako v případě thajské nebo indonéské burzy.

O2 Czech Republic

Výsledky hospodaření za třetí kvartál budou ovlivněny především legislativní změnou, ke které došlo v polovině června a která vedla ke zrušení roamingových poplatků. Tento krok se projeví na poklesu zahraničních tržeb v mobilním segmentu a naopak nárůstu nákladů za zprostředkování hovorů v zahraničí. Tento negativní vliv bude pouze částečně kompenzován zahraničními návštěvníky, kteří využili služeb O2 v tuzemsku. Na meziročním poklesu tržeb a ziskovosti se promítne i segment ICT, v rámci kterého společnost v loňském třetím kvartálu s předstihem účtovala výnosy z jednoho projektu pro státní správu, ačkoliv obvykle jsou tyto fakturace realizovány až v posledním čtvrtletí roku. Celkově by tak tržby měly dle našich odhadů poklesnout o 2,2 % na 9,3 mld. CZK, EBITDA o 8 % na 2,58 mld. CZK a čistý zisk o 13,2 % na 1,27 mld. CZK. EBITDA marže by se měla meziročně snížit o 1,8 pb na 27,7 %.

CME

Očekáváme, že i ve třetím čtvrtletí pokračovaly tržby společnosti v solidním růstu a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se zvýšily o necelá tři procenta na 110,4 mil. USD. Přes zastavení růstu tržeb ve druhém kvartálu na rumunském trhu očekáváme opětovný mírný vzestup ve Q3 17. Na slovenském trhu společnost od ledna poskytuje své programy výhradně na placených kabelových, satelitních a IPTV kanálech. Předpokládáme, že po překvapivě dobrém výsledku za druhý kvartál budou i ve třetím čtvrtletí svým růstem tržby na Slovensku dominovat. OIBDA by měla být podpořena především ziskovostí na Slovensku (odhadujeme 2,5 mil USD), když v loňském třetím čtvrtletí CME reportovala na tomto trhu ztrátu necelých 400 tis. USD. OIBDA marže by dle našich odhadů měla vzrůst o 2,6 pb na 20,6 %. Celková čistá ziskovost by měla být za třetí kvartál nadále záporná, když očekáváme ztrátu 8,5 mil. USD. Velkou neznámou však je, jakým způsobem CME vykáže příspěvek chorvatských a slovinských aktivit. Zatímco v loňském roce ve třetím čtvrtletí dosáhnul negativní výše zhruba 1,3 mil. USD, za Q3 17 ho očekáváme na úrovni minimálního zisku 0,3 mil. USD.