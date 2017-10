Páteční obchodní seance 13. 10. 2017

Pátek13. 10. 2017 ---------------------------------

Makroekonomický kalendář:

CNY: Export (y/y září): +8,1 %, oček. +8,8 %, min. +5,5 %.

CNY: Import (y/y září): +18,7 %, oček. +13,5 %, min. +13,3 %.

USA: (14:30) – Maloobchodní tržby (září)

USA: (16:00) – Spotřebitelská důvěra (University of Michigan)

USA: (19:00) – Týdenní změna počtu aktivních ropných věží v USA (Baker Hughs)

Zámořské akciové indexy během čtvrteční obchodní seance lehce ztrácely. Bankovní instituce JPM (-0,88 %) a C (-3,43 %) ztrácely po zveřejnění hospodářských výsledků za 3Q 2017. Banky sice reportovaly vyšší tržby a zisk, nicméně určité zpomalení aktivit se projevuje v oblasti s obchodováním s dluhopisy a zklamáním podle investorů zůstávají i nízké úrokové marže. Dnes na včerejší kvartální výsledky naváží bankovní instituce Wells Fargo & Company (WFC) a Bank of America (BAC). Ztrácel i sektor základních materiálů, který byl pod tlakem zveřejnění týdenní změny zásob ropy dle agentury EIA a institutu API. Nejlépe se vedlo, jak už to při poklesu indexů bývá, sektorům utilit a průmyslového zboží.

Růst průmyslové výroby v EU se po poklesu minulých měsíců vrátil k růstu, a to 1,7 %. V samotné eurozóně výroba zrychlila na 1,4 %. Meziroční tempo růstu eurozóny zrychlilo na 3,8 % z předchozích 3,6 %. V obou případech je to výrazně lepší výsledek, než čekali analytici. Ceny akcií na velkých trzích západní Evropy ve čtvrtek stoupaly. Investoři ale vstřebávali zprávu o tom, že jednání Londýna s Bruselem o podmínkách brexitu narazila na mrtvý bod. Německý index DAX se poprvé v historii přehoupl přes 13 tis. bodů. Investory láká relativně atraktivní hodnota německých akcií a optimismus ohledně dalšího ekonomického růstu.

Na včerejší překvapivě dobré výsledky indexů cen výrobců PPI mohou dnes navázat statistiky indexů spotřebitelských cen CPI. Trh práce a vývoj inflace v USA jsou základními pilíři americké centrální banky, podle kterých může potvrdit, či pozměnit své aktuální odhodlání k přistoupení posledního letošního zvýšení úrokových sazeb na zasedání FEDu v měsíci prosinci. V hledáčku investorů kromě výsledků amerických bank budou i čínská data obchodní bilance, indexy spotřebitelských cen CPI v Německu a USA. Amerika v odpoledních hodinách reportuje i maloobchodní tržby, spotřebitelskou důvěru a počet aktivních ropných věží v USA dle Baker Hughs.