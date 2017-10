Lithium: Poklad z Cínovce za miliardy korun, který zasahuje i do voleb

Těžba lithia na Cínovci by mohla přinést státu stovky miliard korun, není proto divu, že se stala před volbami velmi diskutovaným tématem. Sněmovna dokonce zvažuje mimořádnou schůzi a to kvůli tzv. Memorandu o porozumění, které tento týden podepsal ministr průmyslu Jiří Havlíček s australskou firmou European Metals Holdings (více).

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček si pořádně rozhněval některé politiky. V pondělí totiž podepsal s australskou společností EMH - European Metals Holdings (EMH - European Metals Holdings) takzvané Memorandum o porozumění, které se týká spolupráce v oblasti těžby a zpracování Lithium na Cínovci.

Boje se rozhořely zejména o Lithium na Cínovci, kde je lithia nejvíc. Strany se nemohou shodnout na tom, kdo a za jakých podmínek by měl mít na nerostné bohatství nárok. V současné době má nejblíž k zahájení těžby právě australský investor. Ten by podle odhadů mohl zahájit činnost už v roce 2022.

"Dokončili jsme jednu etapu průzkumných vrtů a byla založena předběžná studie proveditelnosti. Časově je nejnáročnější EIA, tedy analýza dopadu na životní prostředí, kterou budeme zahajovat někdy koncem roku a tam bude trvat minimálně rok a půl, než dospějeme k nějakému závěru," sdělil TN.cz Richard Pavlík, generální ředitel EMH - European Metals Holdings spadající pod společnost EMH - European Metals Holdings.

Podepsané memorandum si vychvaluje nejen on, ale i ministr průmyslu. Plně respektujeme průzkumné licence, udělené ministerstvem životního prostředí, avšak naším hlavním cílem je, aby Lithium na Cínovci bylo nejen získáváno, ale především dále zpracováváno a finalizováno v rámci České republiky. Proto jsme s právoplatnými držiteli průzkumných licencí zahájili rozhovory nad tímto naším požadavkem již v předstihu. Jsem velmi rád, že tento náš postoje společnost EMH - European Metals Holdings respektuje,“ uvedl po podpisu ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Lithium na Cínovci je strategická surovina, která se používá při výrobě baterií. Stát by si tak podle Pavlíka mohl přijít na pořádný balík peněz. "Pokud si vezmeme řetězec od těžby, přes zpracování až po finální baterie do elektromotorů nebo průmyslové baterie, které bude na území České republiky, jak jsme se dohodli v memorandu, získá stát jen na dani z přidané hodnoty stovky miliard korun za nějakých 21 let," vysvětlil.

Nyní bude mít rozhodující slovo ministerstvo životního prostředí a Český báňský úřad, který má rozhodující slovo při stanovení dobývání prostoru a povolení těžby. Pokud úřad kývne, dveře se firmě otevřou dokořán.



"Spolupracujeme s lidmi, kteří budou zpracovávat EIA, ať se dopředu vyhneme konfliktu. Nepředpokládám ale žádné významné konflikty, projekt je velmi enviromentálně příznivý," sdělil Pavlík.

Podle některých politiků je ale podpis memoranda před volbami ránou pod pás.

