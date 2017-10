Cyrani: S ČEZ ESCO jsme teď ve třetině plánu. Velké budovy mají velký potenciál

Divadla, veřejné a kancelářské budovy, bytové komplexy. To je oblast, kde ČEZ ESCO ze skupiny ČEZ vidí potenciál a kam chce převážně směřovat svoje strategické a akviziční plány. Jedna z desítek dceřiných firem ČEZu se na úrovni hrubého provozního zisku příští rok přiblíží první miliardě Kč. Střednědobý plán teď plníme z jedné třetiny, říká v rozhovoru s Patria.cz ředitel divize obchod a strategie ČEZu Pavel Cyrani. Akcie ČEZ dnes na pražské burze zpevnily o 1,15 procenta na 450,00 Kč.

ČEZ ESCO se orientuje na energetické potřeby firem, obcí a institucí. Kromě společnosti Kart, která je jednou z jejích nejnovějších akvizic a specializuje se na technickou správu budov, do ní patří dceřiné firmy AZ Klima, ČEZ Energetické služby, ČEZ Energo a další. V červenci ČEZ v Německu koupil společnost Elevion, která poskytuje energetické služby průmyslovým a stavebním podnikům.

Společnost ČEZ sice nabízí produkty pro ekologický provoz a úspor energií i pro domácnosti, jejich „dopad do hospodářských výsledků je ale dnes minimální“, podotkl Cyrani.

„Kde už technologie dozrála a kde jsou řešení ve velkém k dispozici, to je na úrovni průmyslových závodů nebo velkých veřejných budov, jako jsou divadla, školy a nemocnice, nebo bytové, respektive velké kancelářské komplexy. Tam chceme růst dál. Ten trh je ohromný a dál poroste,“ podotkl také Cyrani, který má jako obchodní ředitel ČEZ tuto oblast na starosti. Poukázal přitom na cíle Evropské komise v oblasti úspor. Pokud by se měly dosáhnout, pak bude v ČR třeba proinvestovat stovky miliard Kč a v Německu stovky miliard EUR. „Jde přitom o řešení, které my už dnes umíme nabídnout,“ uvedl také.

Pokud jde o řešení pro domácnosti, ČEZ má nyní nainstalováno více než 300 fotovoltaických elektráren a příští rok se může „určitě“ přiblížit tisícovce. ČEZ počítá, že nová řešení pro domácnosti se do hospodářských výsledků také promítnou, bude to ale trvat déle, než je to u služeb pro velké zákazníky.

Tržby ČEZ ESCO loni přesáhly 3 miliardy Kč a provozní zisk EBITDA stoupl na 243 milionů Kč (meziročně o 11 procent). Letos už bude společně s německou akvizicí Elevion provozní výsledek více než trojnásobný, naznačil Cyrani.

„My letos v ESCO v segmentu dosáhneme zhruba tři čtvrtě miliardě EBITDA, v těchto aktivitách na tuzemském trhu a v Německu. Další milník jsou 3 miliardy v horizontu zhruba tří let,“ uvedl.

Celkovou ambicí ČEZ je dosáhnout do roku 2020 v segmentu „nové energetiky“ 6 miliard CZK dodatečné EBITDY, rozdělené zhruba půl na půl mezi ČEZ ESCO a obnovitelné zdroje.

„V ESCO jsme nyní na tři čtvrtě miliardy, pokud do našeho portfolia nových obnovitelných zdrojů započítáme i náš developovaný větrný park ve Francii, tak tam nyní již plníme cíl plánované EBITDA téměř ze třetiny, uvedl Cyrani.

Agentuře Reuters dnes Cyrani řekl, že do konce letošního roku nebo začátkem roku 2018 chce ČEZ ESCO dokončit akvizici v Polsku. Součástí klíčových trhů pro další rozvoj jsou kromě Česka, Německa a Polska také Slovensko a Rumunsko.