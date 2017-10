Jak založit neziskovku?

Chcete si založit neziskovou organizaci? Máte chuť praštit s prací v byznysu, protože vás to tam už nebaví, a jít dělat něco, co pomůže druhým? Nebo nabízíte službu, chcete ji co nejvíc zpřístupnit lidem a nezisková organizace se vám zdá jako nejlepší cesta, jak to udělat?



1. Založení neziskovky



Než se pustíte do jakýchkoliv kroků, odpovězte si na tyto otázky:

Je to kvalitní nápad (služba, nabídka, záměr)? Je po naší službě nebo produktu poptávka nebo ji budeme muset teprve vyvolat? Kdo přesně je naše cílová skupina? Existují dárci, které budeme zajímat?



Máme na to zdroje? Máme lidi, finance, zázemí? Víme, jak a kde je získat?



Už to někdo dělá? Jak vypadá naše konkurence? Kolik organizací a jak kvalitně něco podobného poskytují?



Čím se budeme odlišovat od ostatních? Jaký je náš diferenciátor – čím jsme jinačí? Na čem postavíme trvalou udržitelnost organizace?



Jak budeme fungovat? Jak bude vypadat provoz organizace? Na jakých hodnotách a vizi ji postavíme?



Nechci vás odrazovat, ale neziskových organizací je v České republice přes 120 000. Pravda, řada z nich není aktivní, ale i kdyby fungovala třetina, je to hodně velké číslo. A i když se tvrdí, že v nezisku neexistuje konkurenční boj, opak je pravdou. Takže jestli chcete uspět, musíte mít KVALITU, ZDROJE, ODLIŠNOST.



Dobře, dejme tomu, že je máte. K založení neziskové organizace potřebujete silné poslání, takové, které je srozumitelné pro zaměstnance i přitažlivé pro dárce. Z něho se odvozuje podoba vaší organizace.



2. Jakým typem organizace budeme?



Dnes můžete patřit pod některý z těchto typů neziskových organizací:

• spolky a pobočné spolky, dříve šlo o občanská sdružení a jejich organizační jednotky;

• nadace a nadační fondy;

• účelová zařízení církví, dříve Církevní právnické osoby;

• obecně prospěšné společnosti;

• ústavy;

• sociální družstva;

• školské právnické osoby, registrované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.



(Fungování a podobu neziskových organizací upravuje zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.)



3. Jak eliminovat rizika?



Založit a úspěšně provozovat neziskovou organizaci je nepochybně velký úkol. Jestli si kladete otázku, co udělat, abyste omezili rizika, zaměřte se na to, abyste v organizaci měli funkční:

• strategické plánování – proces, ve kterém si ujasníte, kde jste a kam směřujete; používá řady analýz (STEEP, SWOT, analýzy rizik, analýzy zainteresovaných skupin atd.), dnes se plánuje většinou na 2 roky;

• fungující statutární orgán – to znamená mít v něm opravdu pracující členy, kteří se budou spolupodílet na strategii organizace, na tvorbě jejího rozpočtu, budou dohlížet na efektivní využívání zdrojů, na etické chování organizace atd. – každopádně to nebudou „jedlíci chlebíčků“, ale lidé aktivní a iniciativní;

• vícezdrojové financování - cílem je zajistit pro organizaci více zdrojů, ze kterých je financována, aby nebyla závislá pouze na jednom z nich (granty, dárci, vlastní příjmy organizace, příspěvky z nadačních fondů…);

• jasné vnitřní procesy – nastavení firemní kultury, personální, marketingové, PR a fundraisingové strategie, finančního řízení a finančních toků.



Je to náročné? Bezesporu ano. Řízení neziskovek je oproti byznysu obtížnější a bohužel dost podceňované. Ale jestli dokážete „dobro dělat dobře“, pomůžete nejen příjemcům toho „dobra“, ale i celému sektoru, který je v očích mnoha lidí pořád nedoceněný.

<br>

<br>