Ekonomika se po prázdninách znovu dostává do otáček (Komentář)

Po sérii horších ekonomických údajů z reálné ekonomiky za červenec konjunkturální průzkum ukazuje, že ekonomika se po prázdninách znovu dostává do otáček. Slabší data tak mohou být způsobena zejména nižším počtem pracovních dnů a jiným rozložením celozávodních dovolených v průmyslu. Silná ale zůstává jak domácí, tak zahraniční poptávka. Důvěra v německou ekonomiku se pohybuje blízko dlouhodobých maxim a ukazuje, že i podzim by měl být u českého západního souseda příznivý. I proto podniky očekávají zvýšení výrobní činnosti i zaměstnanosti v následujících měsících. Důvěra se zvyšuje zejména ve stavebnictví a službách.



Růst spotřebitelské důvěry reflektuje další významné snížení podílu nezaměstnaných, které jsme zaznamenali v srpnu a raketový růst mezd ve druhém čtvrtletí. Nic v tuto chvíli nenasvědčuje tomu, že by si domácnosti měly dělat o svou budoucnost obavy. Nezaměstnaných bude podle našeho odhadu i nadále ubývat a mzdy by měly pokračovat v růstu. Velké zvyšování platů se chystá například ve veřejné sféře. Výdaje na spotřebu tak budou i nadále jedním z tahounů ekonomického růstu. Ten by měl podle našeho odhadu letos dosáhnout 4,3 %. Obavy mají spotřebitelé pouze z tempa zvyšování cen. Nicméně vyšší mzdy by měly inflaci bohatě kompenzovat.