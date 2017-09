Vláda rozhodla o přípravě nového spotřebitelského zákona a schválila koncepci rodinné politiky

Vláda Bohuslava Sobotky na schůzi v pondělí 18. září 2017 schválila návrh věcného záměru nového zákona o ochraně spotřebitele, který vypracovala ministerstva průmyslu a obchodu a spravedlnosti. Přijala také novou koncepci rodinné politiky, rozhodla o převodu Památníku Hodonín u Kunštátu z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského na Muzeum romské kultury a rozhodla o přípravě rekodifikace veřejného stavebního práva.





Problematikou komplexního řešení oblasti ochrany spotřebitelských práv se vláda Bohuslava Sobotky zabývala v prosinci loňského roku, kdy uložila ministrům průmyslu a obchodu a spravedlnosti připravit návrh věcného záměru zcela nového zákona o ochraně spotřebitele, který by odstranil současnou legislativní dvojkolejnost v této oblasti, sjednotil terminologii a posílil vymahatelnost práva.

„Jsem rád, že oba ministři úkol splnili a předložili kabinetu návrh věcného záměru zcela nového zákona o ochraně spotřebitele, který se stane základním kamenem ochrany práv spotřebitelů v ČR. Podobné spotřebitelské kodexy zavedly v poslední době i další evropské státy,“ konstatoval premiér Bohuslav Sobotka.

Koncepce podporuje všechny typy rodin

Vláda schválila také novou Koncepci rodinné politiky, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku a dalšími úřady státní správy. Nová koncepce, která nahradí původní dokument z roku 2008, vychází z principu svobodného výběru životní strategie každého jedince.

„Jejím záměrem je podpořit všechny typy rodin bez rozdílu a ocenit jejich přínos pro společnost. Analyzuje aktuální situaci rodin v České republice a navrhuje řadu konkrétních opatření, jak ji zlepšit, včetně případných finančních dopadů na stát i rodiny,“ uvedl premiér Sobotka.

MMR připraví nový stavební zákon

Vláda rovněž vzala na vědomí úmysl ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové vypracovat zcela nový stavební zákon a upravit nově celou oblast veřejného stavebního práva a schválila základní teze jeho rekodifikace. Ministerstvo chce, aby se celý proces projekční přípravy, povolování staveb administrativně zjednodušil, zrychlil a zefektivnil. K úspěšné realizaci změn bude podle ministerstva potřeba provést hlubší reformu veřejné správy v ČR. Dalším krokem bude vypracování věcného záměru návrhu nového stavebního zákona a vzniknout mají i odborné pracovní skupiny.

Prodloužení programu DELTA

Kabinet odsouhlasil také návrh vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka na prodloužení programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA o dva roky až do roku 2021. Jedná se o program, jehož cílem je zvýšit množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ve spolupráci se zahraničními partnery. Program DELTA běží od roku 2014 a za tu dobu se podařilo realizovat pět veřejných soutěží: v roce 2014 na spolupráci s Vietnamem, v roce 2015 na spolupráci se třemi čínskými provinciemi Jiangsu, Zhejiang a Sichuan a Taiwanem, v roce 2016 na spolupráci s Jižní Koreou, v únoru 2017 na spolupráci s Německem (pro oblast Průmyslu 4.0) a v květnu 2017 na spolupráci s Vietnamem, vybranými čínskými provinciemi, Taiwanem a Jižní Koreou.

Památník romského holocaustu změní správce

Vláda také vyhověla návrhu Rady vlády pro romské záležitosti a rozhodla o převodu nemovitého areálu Památník Hodonín u Kunštátu z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského na Muzeum romské kultury. Památník je vybudován na místě, na kterém se v období od 2. srpna 1942 do 30. září 1943 nacházel tzv. cikánský tábor. V tomto táboře byli násilně shromažďováni Romové zejména z Moravy, ale také z tábora v Letech u Písku. Celkem 207 Romů zahynulo přímo v táboře, většina ostatních (749) jich byla 21. srpna 1943 odvezena do Osvětimi, kde byla naprostá většina z nich zavražděna. Převodem na Muzeum romské kultury, které systematicky mapuje historii Romů, vláda také naplnila další bod Strategie romské integrace do roku 2020.

Kompletní výsledky jednání najdete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-18--zari-2017-159945/