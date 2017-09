České domácnosti platí 6 nejvyšší cenu plynu v Evropské unii

A to i v situaci, kdy daně a poplatky spojené s dodávkami a spotřebou zemního plynu patří k pátým nejnižším v EU. Pokud by bylo DPH, daně a ostatní poplatky stejné napříč celou EU, patřily by české domácnosti na špičku žebříku v podílu cena zemního plynu/disponibilní příjmy.

Cena zemního plynu roste, naštěstí pro domácnosti rostou i příjmy

Ceny zemního plynu pro domácnosti rostou v České republice zhruba o polovinu rychleji než cena elektrické energie . Zatímco elektřina zdražila v letech 2006-2016 o cca 47 %, cena zemního plynu vzrostla ve stejném období o 61 %. Suverénně nejvíce pak vzrostla cena zemního plynu v Pobaltí: Lotyšsko +120 %, Estonsko +108 %, Litva +84 %. Zatímco v roce 2006 jsme platili 15. nejvyšší absolutní částku za 1 gigajoule zemního plynu , v roce 2016 to byla již 12. nejvyšší částka. Domácnosti v České republice zaplatily v roce 2016 za 1 gigajoule zemního plynu 0,21 % svých disponibilních příjmů, což je hodnota srovnatelná s rokem 2006, kdy tento podíl činil 0,20 %. Nicméně, v posledním roce nevydávají české domácnosti na zemním plynu více jen díky rostoucím čistým mzdám . Zatímco cena zemního plynu vzrostla v roce 2016 meziročně o 4,81 %, čisté příjmy se zvýšily o 5,59 %.

Rumuni vydají za zemní plyn největší část svých disponibilních příjmů

Pokud jde o poměr ceny zemního plynu k disponibilním příjmům, domácnosti v České republice platí 6. nejvyšší cenu v rámci celé EU. Stejně jako u elektřiny , i u zemního plynu platí, že větší podíl svých příjmů vydají za plyn domácnosti ve střední a východní Evropě . Zatímco v Bulharsku vydají domácnosti za 1 gigajoule zemního plynu 40 % svých disponibilních příjmů, v Rakousku, Německu a Francii je to 9 %, v Dánsku 8 %, viz tabulka níže.

Tabulka zemí dle poměru cena 1 gigajoul zemního plynu / medián čistého příjmu

Země Podíl Lucembursko 0,04% Belgie 0,07% Dánsko 0,07% Rakousko 0,08% Velká Británie 0,08% Irsko 0,09% Německo 0,09% Francie 0,09% Nizozemí 0,10% Švédsko 0,12% Itálie 0,13% Slovinsko 0,14% Španělsko 0,14% Estongsko 0,16% Slovensko 0,18% Lotyšsko 0,19% Maďarsko 0,20% Litva 0,20% České republika 0,21% Řecko 0,21% Chorvatsko 0,21% Polsko 0,25% Portugalsko 0,32% Bulharsko 0,32%

Zdroj: Eurostat Zemní plyn v zemích střední a východní Evropy je méně zatížen daní z přidané hodnoty a dalšími poplatky. Zatímco ve Švédsku, Holandsku či Dánsku je cena zemního plynu pro domácnosti z více než 40 % tvořena právě DPH a poplatky, České republice, Chorvatsku, Maďarsku či Slovensku je to do 21 % (prakticky se jedná „jen“ o DPH ).

Tabulka zemí dle podílu daní a odvodů na konečné ceně zemního plynu pro domácnosti