Rozbřesk: Inflace - další díl do skládačky “růst českých sazeb”

Srpnová inflace půl procentního bodu nad cílem by pro ČNB neměla být velké překvapení. Dál se naplňuje srpnová prognóza, která počítá s tím, že především kvůli dražším potravinám zůstane inflace v nejbližších měsících nad cílem a spadne k němu až na začátku příštího roku.



Větším překvapením pro ČNB zůstává raketový růst domácí ekonomiky. Ta ve druhém kvartále zrychlila na 4,7 % oproti předpokládaným 3,5 %. To je dostatečně silný argument pro další růst úrokových sazeb. Zvlášť když přihlédneme k extrémně rychlému růstu mezd (7,3 %) a klidné koruně. Podle slov guvernéra si ovšem ČNB bude chtít asi počkat s dalším utažením měnové politiky na listopadovou prognózu. Jednak proto, aby trochu systematicky zapracovala do svých předpovědí tak výrazná překvapení (růst, mzdy). Současně i proto, aby viděla, zda nová čísla raketový růst Česka potvrzují.



A to málo, co máme zatím k dispozici za třetí kvartál, vypadá stále velice slibně. V uplynulém týdnu byla zveřejněna nejdůležitější čísla za červenec (průmysl, maloobchod, stavebnictví, nezaměstnanost), a ta ukazují na další zrychlování české ekonomiky. I když jsou zatím odhady spojené s vysokou nejistotou, čísla jsou podle našeho nowcast modelu konzistentní s dalším růstem ekonomiky o zhruba 1 % mezikvartálně a meziročním zrychlením nad 5 %. Pokud to další čísla potvrdí, nebude mít ČNB asi v listopadu nad čím váhat.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruně se zjevně nechce do dalšího testování 26,00 EUR/CZK. Dnešní inflace asi trh nijak výrazně nepřekvapí a ČNB tak jako tak s dalším krokem pravděpodobně vyčká na listopadovou prognózu.



V tomto týdnu se může koruna podle nás obchodovat spíše v lehké defenzivě. Hurikán Irma vytlačí o něco výš úrovně indexu globálního “strachu” VIX, a to může zprostředkovaně doléhat i na středoevropské měny. Jinak na českém trhu budou v tomto týdnu splatné pokladniční poukázky v objemu přesahujícím 40 miliard korun.



EURUSD + zahraniční FX

Spekulace, že ECB uvažuje o tom, že by se snížily objemy nákupů dluhopisů na 20, resp. 40 mld. dolarů (dnes je to 60 mld.) zavedly kurzy eurodolaru ještě v pátek dopoledne nad hranici 1,205, ale větší sílu již euro nemělo. Po přistání hurikánu Irma se totiž trh již začíná připravovat na zasedání Fedu (20. září), který by na rozdíl od ECB měl “doručit” nějakou restriktivní akci. Ještě předtím však přijde na pořad několik důležitých čísel v USA v čele s inflací a maloobchodními tržbami za srpen.



Pod lehkým tlakem zůstává forint a mělo by tomu tak být až do zasedání MNB, které je naplánováno na příští úterý. Maďarská centrální banka totiž zřejmě navzdory rostoucí inflaci bude pokračovat v uvolňování měnové politiky nestandardními opatřeními (omezováním přístupu komerčních bank od repo operací), což se maďarské měně nemusí líbit.



Akcie

Americkým trhům v závěru minulého týdne chyběl významnější impulz k obchodování, a tak hlavní indexy po většinu dne přešlapovaly na místě. Index S&P 500 nakonec zavřel s 0,14% ztrátou, index Nasdaq ztratil 0,6 %, zatímco index DJIA přidal 0,07 %. Index S&P 500 za celý týden odepsal 2 %.



Investoři nadále sledovali blížící se hurikán Irma, který v průběhu týdne přinesl významné ztráty akciím pojišťoven. Po sérii propadů však v pátek tyto akcie našly technickou podporu a strmě se odrazily od svých čtyřměsíčních minim. Index pojišťoven S&P 500 Insurance posílil o více než 2 %. Všech 23 členů tohoto indexu si dokázalo připsat zisky.



Významné ztráty si tak připsaly akcie z ropného sektoru, když akcie Chevron odevzdaly téměř 1 % a akcie Chesapeake propadly o přibližně 6 %. I na tomto vývoji se podepsal hurikán Irma při nárůstu hrozby výraznějšího krátkodobého poklesu poptávky po ropě a jejich produktech.