Rozbřesk: Koruna hledá směr a vyčkává na ECB i na domácí čísla…

Supersilný růst Česka posunul korunu do těsnější blízkosti 26,00 EUR/CZK. Sílu na zdolání psychologické hranice však česká koruna zatím nemá a bude ji pravděpodobně těžko sbírat i v průběhu tohoto týdne.



Globální trhy včetně koruny budou v prvé řadě zajímat výsledky čtvrtečního zasedání ECB. Ta bude mít zapeklitý úkol. Nová prognóza sice potvrdí rychlejší růst, ovšem bude se muset popasovat s výrazně silnějším kurzem eura, které se bude promítat do nižší inflace. Mario Draghi tak bude sice chtít otevřít debatu o blížícím se konci měnové expanze, ale současně nebude chtít dát euru záminku k dalším ziskům. Jak na to? Může se snažit “mlžit”, neříkat nic konkrétního a odkládat zásadnější rozhodnutí na říjen, popřípadě na úplný konec roku. Je však otázkou, zda “mlžení” trhy v této chvíli jenom neznejistí. Pokud by šlo super-nízké globální napětí (index strachu VIX je opět poblíž historických minim) po ECB vzhůru, podepíše se to pravděpodobně i na koruně.



Ta ovšem může být v tomto týdnu i ve vleku domácích událostí. V pátek jsou splatné pokladniční poukázky za více než 25 miliard euro (a v dalších týdnech splatnosti narůstají). Bude zajímavé vidět, zda zahraniční hráči neztratí po jejich splatnosti chuť sázet na zisky koruny. Pokud by i ve světle vyššího napětí na globálních trzích “ztráceli trpělivost”, koruně nebude příliš do zpěvu.



Na druhé straně nás na domácí scéně čeká i jízda prvními českými makrodaty za třetí kvartál - červencový maloobchod, stavebnictví, průmysl, zahraniční obchod a v neposlední řadě srpnová nezaměstnanost. Čísla by měla i po super-silném druhém kvartále potvrdit pokračující růst české ekonomiky ve druhé polovině roku. To by mohla být pro korunu naopak dobrá zpráva, zvlášť kdyby byly slyšet další jestřábí hlasy z ČNB.



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna zareagovala na pozitivní revizi již tak silného růstu posunem do těsnější blízkosti 26,00 EUR/CZK. V tomto týdnu ji může hnát do defenzivy ECB a současně maturující pokladniční poukázky v závěru týdne. Na druhou stranu domácí čísla by měla opět potvrdit velice slušnou kondici české ekonomiky.



EURUSD + zahraniční FX

Dolar utrpěl v pátek pouze přechodné ztráty a následně začal posilovat. Ani akciové trhy se čísly z trhu práce nenechaly rozházet a připsaly si v pátek zisky. Ty jsou výrazné zvláště v Evropě, které pomáhá oslabení eura.



Udržet dobrou náladu následně pomohly další statistiky ze zámořské ekonomiky, konkrétně index ISM. Ten slušně překonal očekávání, dostal se na několikaleté maximum a naznačil lepšící se kondici průmyslu během třetího kvartálu. Eurodolar již rovněž přes víkend nereagoval na zprávy ze Severní Koreji, která “prý” úspěšně otestovala vodíkovou bombu.



Tento týden se sice na trzích rozběhne opatrněji, neboť dnes je v USA svátek (práce), v jeho průběhu se však nudit rozhodně nebudeme. Kromě několika důležitých dat budou trhy konfrontovány především ve čtvrtek se zasedáním ECB, které bude důležité nejen pro eurodolar, ale i ostatní evropské měny včetně libry, zlotého a forintu. V USA vystoupí několik vlivných centrálních bankéřů, kteří by měli trh začít připravovat na další restriktivní krok Fedu (spuštění kvantitativního utahování na zasedání 20. září).



Ropa

Cena ropy Brent začíná nový týden nad 52 USD/barel. Dopad hurikánu Harvey pomalu odeznívá a pozornost se tak stáčí k tomu, za jak dlouho jsou rafinerie schopné vrátit se k standardnímu provozu.



Zajímavá data mezitím přišla z USA, kde byly zveřejněny zpřesněné odhady tamější produkce ropy za červen. Ta podobně jako i květnová čísla ukázala významnou negativní revizi (cca 200 tisíc barelů denně), což znamená, že reakce “břidlicářů” byla o něco méně pružná, než se zdálo z populárních týdenních dat.



Akcie

Hlavní americké trhy v pátek zavřely se ziskem. Dařilo se jak indexu S&P 500, který přidal 0,20 %, tak i index Dow Jones, který zavřel o 0,18 % silnější. S menším ziskem zavřel také technologický index Nasdaq (+0,10 %). Nejlépe ze sektorů se dařilo základním materiálům a energiím.



Při pohledu na jednotlivé tituly nalezneme pozitivní vývoj u akcií z automobilového sektoru. Konkrétně u společností Ford +2,90 % a GM +2,24 %. Ze zmíněných sektorů lze spatřit velice pozitivní pohyb u společností Chesapeake (+3,30 %), Alcoa (+2,64 %) a Arcelormittal (2,47 %).