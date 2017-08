ČEZ investuje do globálního lídra technologií pro carsharing

INVEN CAPITAL, ovládaný skupinou ČEZ, se stal akcionářem francouzské společnosti VULOG, globálního lídra v carsharingu ekologických aut ve městech. Zákazníci VULOGu působí na čtyřech kontinentech, kde jsou jedním z pilířů konceptu chytrých měst.

„Investicí do společnosti VULOG podporujeme rozvoj ekologické dopravy ve městech, protože díky carsharingu narůstá využití aut až na 100% a to dělá z investic do elektrických aut a dobíjecí infrastruktury ekonomicky návratné podnikání. Věřím, že díky nové investici dále posílíme naše know-how v oblasti konceptu chytrých měst a současně pomůžeme této platformě proniknout na další světové trhy, mimo jiné i do České republiky,“ přibližuje novou investici Daniel Beneš, generální ředitel ČEZ.

VULOG sleduje nové trendy v individuální dopravě směřující nejen k požadavku na bezemisní provoz a efektivní vytížení aut, ale i související změny v chápání vlastnictví. „VULOG reaguje na rychle rostoucí poptávku po sdílení ekologických aut ve městech nabídkou technologického řešení pro provozovatele carsharingu, kteří cenově dostupný pronájem aut nabízí svým koncovým zákazníkům. Mladá generace lidí mezi 20-30 lety již nevidí ve vlastnictví aut společenskou hodnotu, ale raději je sdílí dle svých momentálních potřeb. Také rodiče s dětmi již stále častěji nejdou cestou nákupu druhého auta do rodiny, ale raději volí pronájem. Světový trh carsharingu roste a očekáváme, že do roku 2020 vyroste na více než čtyřnásobek,“ komentuje Petr Míkovec, generální ředitel INVEN CAPITAL.

Jedná se již o pátou investici INVEN CAPITAL do cleantech společnosti, všechny předchozí však měly původ v Německu. ČEZ již dříve skrze INVEN CAPITAL vstoupil do firmy Sunfire, jež rozvíjí a uvádí do průmyslové výroby nejpokrokovější energetické technologie přispívající ke snižování emisí CO2 a rozvoji decentralizovaných zdrojů, a také do společnosti sonnen, světové jedničky ve výrobě inteligentních bateriových systémů na skladování energie pro domácnosti. Investicí do společnosti tado° ČEZ vedle zákaznických řešení v oblasti elektrické energie vstoupil i do sektoru chytrých termostatů pro regulaci tepla, resp. chlazení. V letošním roce INVEN CAPITAL zainvestoval do společnosti Cloud & Heat Technologies, která vyvinula technologii na energetické využití tepla pocházejícího z lokálních datacenter.



VULOG se stal od svého založení v roce 2006 světovým lídrem v technologiích pro sdílenou mobilitu (carsharing) nabízející komplexní Software-as-a-Service platformu a umožňující provozovatelům carsharingu poskytovat služby svým konečným zákazníkům. Řešení VULOGu spojuje integrovaný hardware, robustní in-car technologii, výkonnou mobilní platformu, expertní back-end management pro provoz služby, pokročilé nástroje k analýze dat a mobilní aplikaci, jejímž prostřednictvím zákazník službu využívá. Klienty VULOGu jsou provozovatelé carsharingu na čtyřech kontinentech od Evropy (emov v Madridu nebo Panek ve Varšavě), přes Severní Ameriku (EVO ve Vancouveru), až po Jižní Ameriku (Urbano v Sao Paolu) a Nový Zéland (Mevo ve Wellingtonu). Globální nabídka zahrnuje tisíce vozů (elektromobilů a hybridů).



INVEN CAPITAL je venture kapitálový fond Skupiny ČEZ. Strategií INVEN CAPITAL je vyhledávání investic do inovativních a rostoucích smart energy firem v Evropě. Zaměřuje se především na růstové investiční příležitosti v pokročilejší fázi rozvoje s osvědčeným byznys modelem prokázaným realizovanými příjmy a dlouhodobým růstovým potenciálem. Společnosti v portfoliu INVEN CAPITAL získají možnost využít pro další rozvoj rozsáhlých odborných znalostí Skupiny ČEZ, její klientské základny a technologických synergií. Portfolio INVEN CAPITAL zahrnuje jedny z nejinovativnějších cleantech společností, jako je sonnen, Sunfire, tado° a Cloud & Heat.