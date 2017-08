Ranní zpráva z akciového trhu: Akciové trhy se postupně sbírají ze severokorejského knockoutu

Hlavní události

Fortuna zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření. Jejich odhady jsou vzhledem k několika jednorázovým faktorům těžko předvídatelné.

Nárůst cen elektřiny se ve výsledcích ČEZ projeví až s určitým odstupem, a to za předpokladu, že ceny porostou dále.

Počet nabídnutých akcií v odkupu Kofoly byl šestinásobný oproti poptávanému množství.

Evropské akciové burzy by měly vstoupit do dnešní seance růstem.

Ve Spojených státech bude zveřejněn zpřesněný odhad HDP za druhý kvartál. Větší pozornost si ale zaslouží předskokan pátečních údajů z trhu práce, ADP report. V Evropě budou publikovány indikátory důvěry.

Výsledky hospodaření reportuje RTL Group, Eiffage nebo Petrofac.

SG zvýšila doporučení na Koupit pro akcie francouzské investiční skupiny Wendel.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové trhy uzavřely včerejší seanci v plusu. Index S&P 500 přidal 0,1 %, průmyslový Dow Jones a technologický Nasdaq posílily o 0,3 %. Nadále se však nedařilo finančním a komoditním sektorům, které odevzdaly zhruba půl procenta. Počáteční nejistota ohledně diplomatických sporů po testu korejské rakety tak mírně ustoupila, což dalo prostor k využití nižších cen k opětovným nákupům akcií v některých sektorech. Těmi nejžádanějšími byly průmyslové podniky a informační technologie.

Podobný scénář jsme zaznamenali v průběhu dnešního nočního obchodování v Asii. Prakticky všechny trhy končí středeční seanci v ziscích. Nejlépe se dařilo akciím obchodovaným v Hongkongu a Indii, jejichž indexy vzrostly o jedno procento. S odstupem pak následoval japonský Nikkei 225 s 0,7% růstem.

Odpoledne bude zveřejněn ve Spojených státech údaj o počtu nově vytvořených pracovních míst v soukromém sektoru. Výrazně lepší číslo by mohlo alespoň částečně odvrátit pozornost trhů od geopolitických rizik a utvrdit je ve stále solidním hospodářském růstu globální ekonomiky. To by mohlo podpořit opětovný zájem o akcie.

Fortuna

Fortuna zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření za první polovinu letošního roku. Ziskovost společnosti podle nás výrazně ovlivnilo několik jednorázových faktorů, jejichž rozsah a dopad je obtížně odhadnutelný. Jednak společnost dokončila akvizici skupiny Hattrick, jež si podle nás vyžádala i v prvním pololetí dodatečné poradenské a právní náklady. Naopak přínos Hattricku do ziskovosti v prvním pololetí bude relativně omezený vzhledem k tomu, že Fortuna začala skupinu konsolidovat od 19. května. Ziskovost podle nás dále negativně ovlivnily náklady na soudní spor s největším minoritním akcionářem ohledně nákupu rumunských sázkařských aktivit ze skupiny Penta, do které Fortuna také patří. Spolu se zvýšenými výdaji na marketing a propagaci nových aktivit v online hazardních hrách pak očekáváme pokles EBITDA a provozního zisku o více jak 16 % na 8 mil. EUR, resp. 6,7 mil. EUR. Ještě výraznější pokles o téměř 25 % odhadujeme u čistého zisku, který kvůli zvýšeným úrokovým nákladům plynoucím z výrazného nárůstu zadlužení společnosti spojeného s financováním obou akvizic, dosáhl 4 mil. EUR. Více k našim odhadům naleznete na našich webových stránkách http://bit.ly/FOREGprev_H117.

ČEZ

Rostoucí světové ceny černého uhlí zvyšují ceny elektřiny. Cena silové elektřiny na rok 2018 se na pražské burze PXE obchoduje o 14 % výše než vloni, což by se mohlo začít projevovat v koncových cenách zákazníkům.

V případě ČEZ ale takto výrazný nárůst očekávat nelze, což potvrdil i mluvčí společnosti Roman Gazdík, který uvedl, že pro většinu zákazníků ČEZ nakupuje elektřinu průběžně celý předchozí rok a pro ty s garantovanou cenou i s větším předstihem.

Na hospodaření společnosti se tak růst cen elektřiny, pokud bude pokračovat, projeví až s delším zpožděním, viditelněji nejdříve v roce 2019. Rostoucí ceny elektřiny mohou ale psychologicky podporovat růst ceny akcií ČEZ již dříve.

Kofola ČeskoSlovensko

Nápojářská skupina Kofola ČeskoSlovensko včera informovala o výsledcích zpětného odkupu. V červnu oznámila nabídku na odkup 5 % akcií společnosti za cenu 440 CZK za kus prostřednictvím své dceřiné společnosti Radenska. Období pro přijetí nabídek začalo 10. července a skončilo 18. srpna. Celkový nabídnutý počet akcií ve výši více jak 6,5 mil. kusů výrazně převýšil poptávané množství 1,1 mil. kusů. Jednotlivé nabídky tak budou uspokojeny poměrně.

Část takto získaných akcií použije společnost v rámci motivačního opčního programu pro manažery, o osudu ostatních akcií nebylo ještě rozhodnuto.

Výrazný převis nabídnutých akcií v odkupu je dle nás spíše negativní informací svědčící o tom, že téměř 30 % vlastníků společnosti příliš nedůvěřuje. Navrhnutá odkupní cena byla v době oznámení odkupu jen o zhruba 8 % vyšší oproti tehdejší aktuální ceně. Proto bychom hodnotili výsledky odkupu spíše nepříznivě.