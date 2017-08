Lekce o sebenaplňujících se proroctvích z Číny

Víra v náboženství nebo ezoteriku často ovlivňuje způsob, jakým myslíme a v důsledku i naše chování. Už dávno se například ví, že podle čínského zvěrokruhu se v roce draka rodí více dětí, neboť drak je z čínské mytologie nejpopulárnějším zvířetem. Lidé narození v tomto znamení jsou prý předurčení velkým činům a štěstí.



Dva ekonomové z Louisianské státní univerzity se zajímali, zda jsou „draci“ skutečně výkonnější, než lidé narozených v jiném znamení. Konkrétně se podívali na to, zda draci spíše dosáhnou na vysokoškolské vzdělání, a jestli si vedou lépe u přijímacích zkoušek. Analýza dat to skutečně potvrdila – draci mají větší šanci získat vysokoškolský diplom a v testech si vedou lépe už na středních školách.



Akademici sbírali i data o sociálním postavení jejich rodin, kognitivních schopnostech studentů nebo jejich sebevědomí. Nepodařilo se však najít žádnou souvislost mezi těmito faktory a lepšími studijními výsledky. Zjištění jsou ještě více zarážející, když vezmeme v potaz, že početněji silnější dračí ročníky se musí více těsnat ve třídách, čímž by teoreticky měla kvalita jejich vzdělání spíše utrpět.





Protože však ani jeden z ekonomů nevěří na horoskopy, rozhodli se také podívat, zda se nejedná o typický příklad sebenaplňujícího se proroctví. Průzkum mezi rodiči dětí ukázal, že mají od svých „dráčat“ vysoká očekávání a proto jsou ochotní investovat více do jejich vzdělání, ať už se jedná o peníze, které utratí za doučování, nebo přímo čas, který s dětmi stráví sami.Výzkum tak potvrzuje, že na ezoterice v některých zemích zkrátka záleží. Ne proto, že by snad konstelace hvězd skutečně dokázaly ovlivnit náš osud, ale protože víra lidí v astrologii významně ovlivňuje jejich chování.V roce 2012 ostatně týdeník The Economist sestavil graf, na kterém ukazuje návratnost indexu Dow Jones Industrial Average. Ve všech letech draka mezi roky 1900 a 2011 rostl po očištění o inflaci o 7,7 procenta. Lepší už byl jen zajíc. V letech koně, hada a kozy naopak index body ztrácel.I když graf redaktorů z The Economist byl spíše nadsázkou, pověry a předsudky mohou mít na ekonomiku velký vliv. Stejně, jako rok narození dítěte ovlivňuje výši investice rodičů do jeho vzdělání, předsudky ohledně národních charakteristik podle jedné studie například ovlivňují výš vzájemných přímých investic nebo objem obchodu.Před sebenaplňujícími proroctvími nedávno varovala ve své knize i matematička z Harvardu Cathy O’Neilová. Ta varování zasadila do kontextu algoritmů, které čím dál častěji rozhodují o naších osudech.