Vývoj na devizovém trhu v týdnu 21.-25.8.2017

• Obchodování na hlavním měnovém páru v tomto týdnu probíhalo v rozmezí 1,173 – 1,183 USD/EUR a bylo ovlivněno vyčkáváním, co přinesou páteční projevy centrálních bankéřů na konferenci v Jackson Hole.

• Nejsledovanější událostí tohoto týdne je jednoznačně ekonomická konference konaná v americkém Jackson Hole, kde dnes (25/8) vystoupí dvě klíčové persony centrálního bankovnictví – šéfka Americké centrální banky (Fed) J. Yellen (v 16 hod.) a prezident Evropské centrální banky (ECB) M. Draghi (v 21 hod.). Proč je vlastně tolik pozornosti koncentrováno právě do Jackson Hole? V minulých letech totiž tato konference často sloužila centrálním bankéřům k naznačení dalších kroků v měnové politice. Dřívější šéf Fedu B. Bernanke zde např. oznámil nové kolo kvantitativního uvolňování (QE) v USA a podobně tak učinil i současný prezident ECB M. Draghi. I letošní Jackson Hole má tak potenciál přinést náznaky toho, co mají centrální banky v plánu.

• Projev J. Yellen se sice bude týkat finanční stability, ale pravděpodobně se dotkne i měnové politiky. Na co se zaměřit? Určitě na tzv. zahájení programu kvantitativního utahování (opak QE, snižování bilance Fedu). Očekává se, že Fed tento program oznámí na zářijovém zasedání a spustí od října. Pokud by J. Yellen například naznačila, že tento program začne později, byl by to bezpochyby negativní impuls pro dolar. Další důležitou informací, která může zaznít, je načasování dalšího zvýšení úrokových sazeb. Pravděpodobnost zvýšení sazeb letos v prosinci se totiž v posledních týdnech snížila kvůli obavám Fedu z nižší inflace. Pokud by však J. Yellen obavy z inflace bagatelizovala, mohl by to být impuls pro posílení dolaru.

• M. Draghi (ECB) se při svém projevu pravděpodobně pokusí zmírnit očekávání ohledně rychlého ukončení programu QE v eurozóně. Od jeho červnového projevu v Portugalsku, kde ohlásil obrat v cyklu měnové politiky směrem k normalizaci, uplynuly zhruba dva měsíce a za tu dobu euro vůči dolaru posílilo o 6 % a od začátku roku dokonce o více jak 14 %.

• Jaký bude dopad Jackson Hole na eurodolar? Vycházím z předpokladu, že M. Draghi zkusí udělat dost proto, aby nedal euru důvod k posílení. Otázkou je, jestli se mu to povede. Klíčovými hladinami před dnešními projevy v Jackson Hole zůstávají 1,17 a 1,19 USD/EUR.