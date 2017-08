Rozbřesk: Optimismus válcuje jednu ekonomiku za druhou

Ještě než týden naplněný měkkými daty završí, doufejme, jasná slova z Jackson Hole, přijde na řadu německé Ifo. Reprezentativní ukazatel, který ukazuje stav německé ekonomiky a především pak očekávání podnikatelů pro další měsíce. Už minule jsme mohli vidět rekordní výsledky, pokud jde o celkový index, především díky tomu, jak firmy hodnotily stávající situaci.

Optimistické ale nebyly pouze při pohledu na své dosavadní výsledky, ale i ve svých očekáváních pro další měsíce, zejména pokud šlo o průmysl, stavebnictví a velkoobchod. Poněkud skepticky se do budoucna dívaly firmy působící v maloobchodě, nicméně jejich „pesimismus“ vůbec nekoresponduje s rostoucí domácí spotřebou, která táhne německou ekonomiku nahoru. Trhy očekávají, že Ifo znovu potvrdí výbornou kondici německého hospodářství i v srpnu. Nakonec už předskokan v podobě PMI zveřejněný ve středu toto očekávání jen posílil.



Nakonec dobrá letos nálada panuje i v české ekonomice a ani srpen nebyl v tomto směru výjimkou. Optimismus přitom panuje jak v podnikatelském sektoru, tak mezi spotřebiteli, kteří se čím dál méně obávají nezaměstnanosti, nicméně na druhou stranu začínají stále ve větší míře vnímat vyšší inflaci. Je to vlastně i logické, když vezmeme v úvahu, že inflační tlaky jsou viditelné především u zboží a služeb, za které domácnosti dávají největší část svých příjmů – tedy potraviny a bydlení. Ani tak však není strach z inflace natolik silný, aby změnil chování spotřebitelů, respektive je začal brzdit v doposud rekordním utrácení. Přece jen čísla z trhu práce jsou stále velmi přesvědčivá – pokud jde o rekordně nízkou nezaměstnanost na jedné straně a historicky nejvyšší počet volných pracovních míst na straně druhé. A to zatím ještě ani nevíme, jak rychle rostly mzdy ve druhém čtvrtletí letošního roku.



Ukazatele důvěry u nás i u hlavních obchodních partnerů ČR v EU naznačují, že ekonomický růst nepolevuje ani ve třetím čtvrtletí. Znamená to tedy – a statistiky volných pracovních míst to jen potvrzují – že nouze o zaměstnance ještě nedosáhla svého maxima.



TRHY

CZK a dluhopisy

Pohyby kurzu koruny vůči euru byly i včera, mj. v důsledku absence jakýchkoliv zásadních zpráv, jen minimální. Koruna tak oscilovala ve velmi úzkém rozpětí okolo hranice 26,10 EUR/CZK. Zajímavějším se její vývoj může stát za předpokladu, že v Jackson Hole zazní jasnější slova o konci QE v eurozóně, nicméně to asi není zatím moc pravděpodobné. S trhem nejspíše dnes nezahýbe ani splacení státních pokladničních poukázek v hodnotě necelých 18,5 mld. korun, z nichž část zřejmě leží i v portfoliích zahraničních investorů. Zajímavý může být tento faktor v září, kdy se mají splatit (nikoliv však rolovat) poukázky za 60 mld. a listopadu, kdy končí dluhopisy za 70 mld. Do té doby nás však ještě čeká zasedání ČNB.



EURUSD + zahraniční FX

Eurodolar zůstává poměrně v klidu. Kurz včera ráno sice klesl, ale pak se usídlil v blízkosti 1,18 bez dalších výkyvů. Libra svou pozici nezměnila.



Dnes eurodolar kromě začátku konference v Jackson Hole sleduje i některá zajímavá data. V Evropě jde o německý index Ifo za srpen a v USA pak o data o nákupech zboží dlouhodobé spotřeby za červenec. Konference však jistě má potenciál data zastínit, neboť by měla promluvit šéfka Fedu Yellenová i prezident ECB Draghi (i když až později odpoledne, resp. v podvečer).



Ropa

Cena ropy Brent se za včerejšek příliš nezměnila a pohybuje se stále v okolí 52 USD/barel. Trh sice sleduje hurikán Harvey, který se blíží k americkému pobřeží Mexického zálivu, nicméně na cenách větší obavy nejsou patrné.



Dnes bude pro trh s ropou zajímavé především zveřejnění týdenních dat o aktivitě amerických producentů ropy. Ač reaguje na ceny se zpožděním, tak měla data minulý týden na cenu ropy patrný vliv.