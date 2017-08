Ranní zpráva z finančního trhu: Na rozhodnutí o snížení objemu nakupovaných aktiv ECB se počká do října

Dnes zveřejněný zápis ze zasedání ECB by měl odpovídat velmi holubičímu tónu tiskové konference M. Draghiho po posledním zasedání rady guvernérů. Neměli bychom se také dozvědět mnoho o omezování programu nákupu aktiv. O něm by mělo být rozhodnuto až po zářijové prognóze. Data z polského trhu práce ukáží na dočasné mírné zpomalení tempa jejich růstu.

Dnes budou trhy pročítat zápis z posledního jednání ECB

Tisková konference prezidenta ECB M. Draghiho po červencovém měnově politickém zasedání rady guvernérů ECB se nesla v překvapivě velmi holubičím tónu. Draghi se vyhnul hlubší diskuzi ohledně příprav omezování programu odkupu aktiv. Zdůraznil, že inflační výhled je slabý a z tohoto důvodu je třeba ještě vyčkat na změny parametrů měnové politiky. Tento holubičí tón naznačuje, že by k rozhodnutí o omezení programu nákupu aktiv mohlo dojít až v říjnu, aby guvernéři centrálních bank států eurozóny měli k dispozici čerstvý výhled. Ten ECB zveřejní v září. Mohl by přinést revizi růstu HDP směrem k vyšším hodnotám. Naopak posilování eura by se mělo promítnout do nižšího inflačního výhledu pro příští rok, pokud se zásadně nezvýší odhad dalšího vývoje cen ropy.

O bilanci Fedu se rozhodne až v září

Dolar dnes po uveřejnění zápisu z červencového jednání FOMC vůči euru ztratil. Mezi členy FOMC totiž panují rozpory ohledně inflačního výhledu. Pokud někde existuje shoda, tak na tom, že vývoj inflace bude delší dobu pod 2 % a že je ovlivňována jednorázovými faktory. Někteří členové FOMC navíc vidí rizika ještě nižšího růstu cen. Další letošní zvýšení sazeb je sice ještě na stole, nicméně je méně pravděpodobné. Shoda naopak panovala ohledně počátku mírného snižování velikosti bilance Fedu, které bude oznámeno na příštím zasedání v září s tím, že by začalo s nejvyšší pravděpodobností v říjnu. To přesně očekávají i ekonomové SG.

Růstová dynamika ukazatelů polského trhu práce zpomalila

Dnešní ekonomický kalendář regionu obsahuje pouze data z Polska, konkrétně statistiky z trhu práce. Jak průměrné hrubé mzdy, tak zaměstnanost by měly vykázat zpomalení dynamiky. Hrubé mzdy v červenci vzrostly o 5,5 % y/y ve srovnání s 6 % v červnu. Toto zpomalení je ale pouze krátkodobé. Ekonomové SG vidí signály, že by v průběhu podzimu mělo dojít k opětovné akceleraci růstu mezd. Na přelomu září a října se totiž v parlamentu povede diskuze ohledně výše mezd ve vládním sektoru a odbory už ukazují svou nespokojenost se zmražením mezd ve vládním sektoru. Na přelomu letošního a příštího roku by zase mohly do mzdového vývoje promluvit změny ve věku odchodu do důchodu.

Růst HDP v ČR v Q2 raketově vyletěl

Český statistický úřad včera zveřejnil první odhad růstu HDP, který překonal naši předpověď ve výši 1,3 % q/q ještě o další procentní bod (2,3 % q/q). Meziroční tempo akcelerovalo na 4,5 %. Strukturu růstu ještě neznáme. Bude zveřejněna 1. září. Z komentáře ČSÚ a našeho odhadu ale plyne, že růst HDP na poptávkové straně je tvořen především spotřebou domácností, která těží ze silné pozice pracovníků na trhu práce. Druhým růstovým faktorem jsou investice, které táhnou především firmy. Na nabídkové straně HDP najdeme pozitivní příspěvek od většiny sektorů, a to nejen od zpracovatelského průmyslu, ale také velké části služeb. S ohledem na dnešní zveřejněné číslo a další očekávaný vývoj v druhé polovině roku dojde pravděpodobně k revizi našeho výhledu na růst HDP v letošním roce z aktuálních 3,7 % k tempu kolem 4,5 % y/y.

Včera zveřejněný silný růst HDP bude patrně nutit ČNB k dalšímu zvyšování sazeb, zvlášť pokud bude vývoj soukromé spotřeby dále tlačit na růst cen, zejména těch jádrových. Podle nás je příští zvýšení sazeb na listopadovém zasedání stále ve hře. A to i přes včerejší slabší červencové údaje o vývoji průmyslových cen a cen zemědělských výrobců. Od obojího totiž očekáváme v dalších měsících akceleraci. Průmyslové ceny přidají z důvodu mírně rostoucí ceny ropy a růst cen potraviny bude zase akcelerovat kvůli nižší odhadové sklizni v letošním roce.

Kurz koruny vůči euru na tyto dobré zprávy z ekonomiky reagoval posílením ze včerejších otvíracích hodnot 26,15 CZK/EUR až pod 26,04 CZK/EUR, když na této hladině vytrval po většinu dne. Vývoj kurzu koruny označil člen bankovní rady ČNB O. Dědek v rozhovoru pro agenturu Bloomberg za největší riziko prognózy ČNB. Její překoupenost a efekt chybějící protistrany podle něho bude kurz koruny ovlivňovat v delším horizontu. Podle něj to není žádný krátkodobý fenomén.

První odhady růstu HDP v Q2 přinesly i statistické úřady v ostatních zemích regionu. Reagovaly na to i kurzy měny. Maďarský forint sice v prvotní reakci na o něco horší růst HDP než očekával konsenzus agentury Bloomberg (0,9 vs. 1,1 % q/q) reagoval posílením své hodnoty vůči euru až o 0,2 %, ale odpoledne se obchodoval na otvírací hladině 304,3 HUF/EUR. Polský zlotý dostal mnohem větší impuls, když růst HDP za Q2 překonal očekávání analytiků (0,8 % q/q) o další 0,3 pb. Zlotý vůči euru tak posílil o 0,6 % a na závěr obchodování se pohyboval na úrovni 4,363 PLN/EUR.