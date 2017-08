Rozbřesk: Druhý test prognózy ČNB. Česká ekonomika prudce roste

Prvním testem nejnovější prognóza centrální banky prošla na jedničku, když inflace překonala očekávání trhu a dopadla přesně podle předpokladů ČNB. Dnes tento optimistický výhled prochází testem číslo dvě, bleskovým odhadem HDP za druhé čtvrtletí. Ten vychází proti odhadům výrazně pozitivně.



Už první čtvrtletí překvapilo vynikajícím výsledkem, když ekonomika vzrostla mezičtvrtletně o 1,5 %, což zvýšilo meziroční růst na konečná tři procenta. Centrální banka počítala s dalším výrazným zrychlením růstu i ve druhém kvartále. HDP podle ní vzrostl o 3,5 %, a to by znamenalo, že oproti úvodu roku si ekonomika polepšila o dalších 1,3 %. Dnes zveřejněnou skutečností je mezikvartální růst o 2,3 procenta a meziroční o 4,5 procenta. Analytiky dle konsensu Bloomberg bylo očekáváno 0,8 procenta a 3,0 procenta.

Na růstu se podílela jak spotřeba domácností poháněná zvyšováním mezd, tak obnovená investiční aktivita podnikatelského sektoru. Nabídkovou stranu podle statistického úřadu podporoval nejenom zpracovatelský průmysl, ale většina ostatních odvětví ekonomiky. Svoji nemalou roli sehrál i rozdílný počet pracovních dnů. Vzhledem k tomu, že druhé čtvrtletí mělo meziročně i mezičtvrtletně o čtyři pracovní dny méně, a právě HDP se o tento vliv upravuje. Podobně tomu bylo i v Německu, kde podle neočištěných čísel HDP vzrostl ve druhém kvartále o 0,8 %, po zohlednění kalendářních efektů o 2,1 %. Ve zbytku roku už takové skoky v důsledku rozdílného počtu pracovních dnů čekat nemusíme.

S takovými čísly – pokud je potvrdí i následné zpřesnění HDP – bude nutné začít přepisovat veškeré výhledy pro letošní rok. A testům nebude po dnešku rozhodně konec. Už v září přijde na řadu další významný parametr úvah centrální banky – a sice mzdy.



A proč vlastně řešit, jestli se ČNB se svým výhledem trefuje či nikoliv? No třeba už jen proto, že po tolik očekávaném (a pravděpodobném) oznámení ECB o konci QE v příštím roce by si česká centrální banka mohla se zvyšováním jejích sazeb přispíšit. Nakonec už aktuální prognóza počítá s tříměsíčním PRIBORem na konci roku na 0,6 %, v příštím roce na 1,0 % a v roce 2019 dokonce na 2,6 %. A to rozhodně nevypadá na konzervativní pohled do budoucnosti. Nakonec ovšem nemusí rozhodovat „jen“ čísla z ekonomiky, ale také koruna, která zůstává podle ČNB překoupená. S tím lze sice jen souhlasit, ale zároveň je možné dodat – nejen překoupená, ale i díky centrální bance stále ještě atraktivní. Stačí se podívat na vývoj na dluhopisovém trhu.



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká měna zažila další poměrně poklidný den, když její kurz fluktuoval v úzkém pásmu kolem 26,15 EUR/CZK. Slova o překoupenosti koruny od člena bankovní rady ČNB sice korunu nechala netečnou, ale jeho druhý komentář o tom, že vývoj kurzu koruny „je klíčovým střednědobým faktorem pro rozhodování o nastavení sazeb ČNB“, je dobré mít stále na zřeteli. Už v minulosti to byla právě koruna, kdo určoval rychlost zvyšování a snižování úrokových sazeb. Bohužel nyní nikdo kromě samotné ČNB netuší, jak si centrální banka kurz koruny vlastně představuje. Bohužel to zůstane tak i nadále. Na vějířové grafy prognózovaného vývoje kurzu můžeme zatím jen vzpomínat.



EURUSD + zahraniční FX

Včera začal eurodolar růst už v ranních hodinách a po amerických makrodatech poskočil dokonce o půl procenta na hodnoty okolo 1,1720 EUR/USD.



Libra naopak začala klesat po dopoledních inflačních datech, která byla nižší, než se čekalo. V průběhu dne ztráty dál prohlubovala a v podvečer po amerických datech na dolaru odepisovala 0,9 procenta na 1,2850 GBP/USD. Na páru s eurem začala taktéž klesat po inflačních datech, nakonec ztráty zkorigovala na zhruba 0,35 procenta na 1,0967 GBP/EUR.



Dnes bude eurodolar zajímat především večer zveřejněný zápis z posledního jednání Fedu, který může jasněji naznačit začátek kvantitativního utahování, což může dolaru poskytnout záminku ke korekci.



Ropa

Data amerického petrolejářského průmyslu včera ukázala další razantní pokles zásob surové ropy v USA v minulém týdnu (o 9,2 miliónu barelů). Dopad na cenu ropy byl však minimální a barel Brentu se tak stále prodává zhruba za 51 USD.



Dnes se pozornost stáčí k oficiálním číslům o zásobách od EIA. Pokud se potvrdí výrazný pokles zásob, tak to sice bude pro ceny ropy pozitivní zpráva, avšak vzhledem k opatrnému vyznění fundamentálních dat od Mezinárodní energetické agentury minulý pátek (jež naznačila, že trh může být v příštím roce v přebytku), prostor pro růst cen zůstává malý.