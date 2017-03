Německý Merck má v USA zelenou pro lék na rakovinu kůže

Německá farmaceutická skupina Merck KGaA může slavit. U amerického regulátora uspěla s lékem proti agresivnímu typu rakoviny kůže.

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA – Food and Drug Administration) dal zelenou přípravku pro léčbu Merkelova karcinomu.

Jde o vzácné, ale agresivní nádorové onemocnění kůže, vyskytující se především na slunci exponovaných místech u starších mužů, bělochů. Ve Spojených státech postihne zhruba 1600 pacientů ročně. A právě lék s obchodním názvem Bavencio společnosti Merck je prvním svého druhu, který obdržel potřebné povolení od FDA.

Agentura Bloomberg připomněla, že na vývoji se Merck podílel spolu s Pfizerem. Roční náklady na léčbu za pomoci Bavencia se odhadují na 156 tisíc dolarů (bezmála 4 miliony korun) ročně. Podle Bloombergu by mělo nejnovější rozhodnutí FDA oběma farmaceutickým společnostem výrazně pomoci stáhnout náskok, který na tomto poli má Roche nebo Bristol-Myers Squibb.

Třicet miliard ročně

Bavencio je první lék od roku 1986, který Merck objevil a vyvinul od začátku do konce. Tehdy na trh uvedl beta blokátory. Nicméně ještě v roce 2003 přišel s lékem proti rakovině tlustého střeva s názvem Erbitux. Ten o pět let později získal povolení pro léčbu nádorů v hlavě a krku.

Udělení povolení od FDA je „první krok v našem ambiciózním plánu přicházet každý rok s novým užitím stávajících léků nebo s novým typem léku,“ okomentovali zástupci Mercku rozhodnutí amerického regulátora. „Do roku 2030 by prodeje Bavencia mohly dosáhnout až 1,2 miliardy dolarů,“ (asi 30 miliard korun) řekl listu Financial Times Peter Verdult, analytik Citi.

Podobně to vidí také Steve McGarry, analytik banky HSBC. „Bavencio otevírá Mercku širokou škálu dalších možností,“ řekl Mc Garry listu Financial Times. Podle něj by farmaceutická skupina měla potenciál nového léku náležitě kapitalizovat a investovat do dalšího výzkumu. „Tím by se ziskové období celé skupiny mohlo výrazně prodloužit,“ dodal McGarry.

Belén Garijová, členka představenstva Mercku a šéfka divize zdravotnického výzkumu řekla, že Bavencio „je plně v souladu se záměrem společnosti přijít se smysluplnou alternativou pro pacienty s těžko léčitelnými druhy rakoviny.“ S tím v zásadě souhlasí Albert Bourla z Pfizeru. Podle něj neměli dosud pacienti s Merkelovým karcinomem jinou možnost než chemoterapii.

Akcie Mercku na zprávu zareagovaly pozitivně a po zhruba dvou týdnech, kdy klesaly, opět zamířily vzhůru. Meziročně jsou tak přibližně o pětinu silnější.

Pohnutá historie značky Merck

Skupina Merck je nadnárodní farmaceutickou a chemickou společností sídlící v německém Darmstadtu. Jde zároveň o nejstarší společnost tohoto druhu na světě a byla založena v roce 1668 Friedrichem Jakobem Merckem. V současnosti zaměstnává na 50 tisíc lidí v sedmdesáti zemích světa.

Pobočky Mercku nalezneme v Evropě, Africe, Asii, Oceánii i v obou Amerikách. Nejvýznamnější výzkumná pracoviště má v domovském Darmstadtu, dále pak v Bostonu, Tokiu a Pekingu. Merck například jako první začal už v 19. století dodávat na trh morfium a po určitou dobu také disponoval monopolem na produkci kokainu.

Až do poloviny devadesátých let minulého století nebyla společnost Merck veřejně obchodovatelná. Teprve až v roce 1995 vstoupila pod označením Merck KGaA na burzu ve Frankfurtu a ihned byla zahrnuta do tamního akciového indexu DAX, jenž v sobě zahrnuje nejvýznamnější tituly burzy. Rodina Mercků přesto kontroluje více než 70 procent akcií společnosti.

Zajímavý je také příběh americké části společnosti. Pobočka Mercku byla v USA založena v roce 1891, leč v roce 1917 byla zkonfiskována americkou vládou, aby byla později opět privatizována. Tím ovšem došlo k majetkovému oddělení od původního německého Mercku. Dnes tato společnost vystupuje mimo Spojené státy pod názvem Merck Sharp and Dhome.

Omluva: V původní zprávě jsme omylem zaměnili označení obou společností se jménem Merck v názvu. Tímto se společnosti Merck KGaA omlouváme.

