Refinancování hypotéky dokáže vašim klientům ušetřit čas i peníze. Důležité je, aby se zajímali včas

Přestože je hypotéka závazkem na několik desítek let, klienti mohou výši úrokové sazby i měsíční splátku v průběhu splácení změnit. Nejsou- li vaši klienti spokojeni se svým hypotečním úvěrem, pak jim sjednejte nové podmínky díky refinancování.



Hypotéka je záležitostí několika let. Není divu, že podmínky, které vašemu klientovi vyhovovaly při sjednání hypotéky, jsou pro ně dnes zcela nevyhovující. Tento problém můžete vyřešit refinancování.



Výhodnost refinancování tkví ve správném načasování



Refinancování hypotéky spočívá ve splácení existujícího úvěru na bydlení novým úvěrem, který váš klient sjedná u konkurenční banky. Nejlepší období na refinancování můžete svému klientovi doporučit před koncem fixační doby, kdy dochází ke změně úrokové sazby. Právě v tento čas můžete se svým klientem hypoteční úvěr refinancovat bez sankcí.





Nejčastěji se klienti rozhodnou pro refinancování z důvodu zhoršení podmínek. Mnohdy banky po skončení doby fixace klientům již nenabídnou tak nízký úrok jako při samotném počátku vyřizování hypotéky. Avšak ke změně banky vede i řada dalších důvodů, jakými jsou například nespokojenost s přístupem banky či drahé doplňující služby a produkty v podobě pojištění schopnosti splácet nebo běžného účtu.



Aby si klient refinancováním opravdu polepšil, musí změnu banky dobře načasovat. Důležité je začít se zajímat alespoň šest měsíců předem. Čím dříve začnete se svým klientem o refinancování hypotečního úvěru uvažovat, tím více bude mít času na vyjednání výhodnějších podmínek. Při výběru se svým klientem nepodceňujte výpočet hypotéky, který napoví, kolik díky refinancování může ušetřit.



Výhody refinancování



Hlavní výhodou refinancování je, že váš klient může na splácení hypotéky velmi ušetřit. V některých případech je možné měsíční splátku snížit až o 25 % a to i za předpokladu nezměněné doby splácení. Další nespornou výhodou je, že je možné si stanovit zcela nové podmínky hypotéky, a to díky uzavření nové smlouvy. Řada klientů oceňuje možnost změny doby splácení, kterou lze zkrátit i prodloužit.



Nevýhody refinancování



Nevýhodou refinancování je, že ne vždy se klientům opravdu vyplatí. Ač se na první pohled vše může zdát skvělé, není dobré nechat se omámit pozlátkem v podobě nízkých úroků. Mnohdy klienti zapomenou na další poplatky, jako je například poplatek za předčasné splacení. Bohužel neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, a tak se do těžké životní situace může dostat kdokoliv, a právě tehdy může být doplacení hypotéky jediným a tudíž velmi drahým řešením.



Přemíra administrativy je pro klienty zbytečným strašákem



U refinancování hypoték se mnozí klienti obávají přemíry administrativy, a tak raději vše nechávají při starém. Svému klientovi ukažte, že obavy z přílišného papírování jsou zbytečné, banky stojí o nové klienty, a proto většina z nich nabízí převod zdarma a za zjednodušených administrativních podmínek.



V některých případech postačí bance původní dokumentace v podobě odhadu nemovitosti a doložení příjmů vašeho klienta. Zapotřebí je však dodat čestné prohlášení, které potvrdí, že nedošlo ke změně majetkových poměrů. V neposlední řadě banky přidávají k refinancování i něco navíc. Často lákají na běžný účet bez poplatku nebo nevyžadují po klientech sjednání životního pojištění a pojištění schopnosti splácet.



Zdroj: Bydlet.cz