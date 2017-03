Korunový exit proběhne nejspíše v květnu

Průzkum Bloombergu ukazuje, že drtivá většina analytiků čeká exit ve druhém čtvrtletí (95%). Jako nepravděpodobnější měsíc vidí květen (59% analytiků), protože to bude mít bankovní rada prognózu a zároveň neustále opakuje, že nárůst devizových rezerv nevadí.

Upřímně, vadí, ale musí opakovat, že ne. To je naprosto pochopitelné. Nicméně každý den ČNB zvýší rezervy v průměru o cca 16 mld. CZK (průměr od začátku roku). Takže měsíc navíc může zvýšit devizové rezervy o 350 mld. CZK.





Přitom ten měsíc navíc (duben vs. květen) nijak významně nesníží nejistotu, kterou ČNB má. Naopak, globální ekonomice se daří více, inflace roste také globálně a ECB diskutuje o dřívějším růstu sazeb.

Ano, může být nespokojena s růstem mezd, který zpomalil na 4,2 procenta v posledním čtvrtletí minulého roku. Ale už pravděpodobně má analýzu, která ukazuje, že ve finále tento růst zvýší poptávkové tlaky. Mediánová mzda totiž roste o 6 procent. Jinými slovy, rychleji rostou mzdy pracovníkům s podprůměrnou úrovní mzdy. Tedy těm, co mají vyšší skon ke spotřebě a mají tendenci si vzít spotřebitelský úvěr.

Jediný skutečný důvod, proč čekat na květen, by mohla být snaha ČNB vyvolat zdání, že k exitu nejsou dotlačeni. To je tak vše.

Tento týden bude bankovní rada ČNB zasedat. Pokud se překvapivě nerozhodne už teď ukončit kurzový závazek (a pravděpodobnost není nula), tak bude spíše mlžit = bude říkat, že exit v polovině roku.

My čekáme exit v dubnu. Dává to smysl ekonomicky (výhled ekonomiky a inflace), finančně (zbytečně už nezvyšovat rezervy) a navíc, koruna je tak překoupená, že ČNB se nemusí bát rychlého posílení několik let (viz obrázek níže).





David Navrátil